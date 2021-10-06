Resmen çevre felaketi! Binlercesi telef oldu: Sivas’ta endişelendiren manzara

Şu an tekrar su kaynağı güçlendirilerek su oranının arttırılmasına başlandı. Tabi bir süre daha balık ölümleri devam edecek gibi. Gözle görülür derecede balık ölümleri var. Hala da devam ediyor ama su oksijen miktarını tamamladıktan sonra muhtemelen zamanla o da kesilecek diye düşünüyorum" dedi.