Kimlik Yenileme Ücreti Ödeme (Kimlik Harcı Yatırma) - Kimlik Kartı Değiştirme Ücreti Nereye ve Nasıl Ödenir?

Çipli kimlik kartı nedir? Çipli kimlik kartının ücreti nereden nasıl yatırılır? Son dönemlerde herkes bu soruların cevabını araştırıyor. Artık zorunlu hale gelmesine çok kısa bir süre kalan çipli kimlik kartları ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını burada topladık. İşte çipli kimlik kartlarının ücretleri ile ilgili ayrıntılar…

YENİ KİMLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Yeni ve çipli kimliklerin ücretlerini yatırmak için 5 farklı yol bulunuyor. Bu durum bütün vatandaşların kimlik işlerini daha kolay halletmesine yardımcı oluyor. Eskiden, nüfus cüzdanları ile ilgili ödeme işlemleri sadece nüfus dairelerinde ve nakit olarak yapılabiliyorken yeni kimlik kartları ile ödemeleri internet üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu durum da yeni kimlik ücreti internetten yatırma nasıl yapılır sorusunu doğuruyor. İşte yeni kimlik kartının ücret ödemesini yapma yolları;

İnternet bankacılığı ile kimlik ücreti ödeme. Nüfus dairelerinde kimlik değişimini yaparken önce yeni kimliğin ücretini yatırmak gerekiyor. Eğer ücret ödenmezse kimlik değişimi yapılamıyor. Bu süreçte ödemenizi yapabilmeniz için size birkaç farklı seçenek sunuluyor. İnternet bankacılığı da bu seçeneklerden birisi. Kimlik harç ödeme işlemleri menüsüne girerek T.C. kimlik numaranız ile yeni kimlik kartı harcı yatırılabiliyor.

İnteraktif vergi dairesi üzerinden ödeme. İnteraktif Vergi Dairesi'ne giriş yapıp kredi kartı bilgileriniz ile harç ödemesini gerçekleştirebiliyorsunuz.

ATM ile ödeme. İstediğiniz bir ATM'yi kullanarak ister banka hesabınızdaki paradan isterseniz de nakit olarak kimlik kartı harcınızı yatırabilirsiniz.

PTT şubelerinden ödeme yapma. İstediğiniz PTT şubesine giderek T.C. kimlik numaranız yardımıyla yeni kimlik para yatırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Banka şubelerinden ödeme yapma. T.C. kimlik numaranız ile istediğiniz banka şubesinden yeni kimlik kartınızın harcını yatırabilirsiniz. Bu durum yeni kimlik kartı ücreti hangi bankaya yatırılır sorusuna da cevap oluyor. Şu an Türkiye'de işlem yapmakta olan birçok bankanın nüfus işlemleri için anlaşması bulunuyor. Kendi bankanızı kullanarak harcınızı rahatlıkla yatırabilirsiniz.

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı için kimlik yenileme ücreti 30 Türk Lirası olarak belirlenmişken, kayıp kimliklerin yenilenme ücreti ise 60 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Harçların yatırılma işlemleri anlaşmalı bankalar, ATM'ler, PTT'ler ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilmektedir.

Evlilik nedeniyle kimlik yenileme ücreti ise kimlik yenileme ücreti ile aynı olarak 30 Türk Lirası şeklinde belirlenmiştir. Evlilik sonrası kimlik yenileme harcınızı da yine anlaşmalı bankalar, ATM'ler, PTT'ler ve internet bankacılığı üzerinden yatırabilirsiniz.