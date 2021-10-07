AK Parti’den hemşehri derneklerine destek

Esenyurt Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan bazı taşınmazlar meclis kararlarıyla dernek, vakıf veya diğer kamu ve sivil toplum kurumlarına daha önce tahsis edilmişti.

Yapılan bu tahsis işlemlerinin bedelsiz olması Sayıştay raporlarına olumsuz yansıyordu. Bu konuda mağdur olduklarını belirten dernek yöneticileri Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti grubuna giderek destek istedi.

İlçede faaliyet gösteren dernek yöneticileri, kendilerine tahsis işlemi yapılan yerlerde faaliyetlerini sürdürmek istediklerini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen AK Parti grubu mecliste verdiği önergede dernek merkezlerinin, metrekaresi aylık bir lira bedelle tahsisi yapılan yerlere verilmesini talep etti. Teklif oy çokluğuyla geçerken CHP grubu teklife ret oyu kullandı.

"DERNEKLERİMİZE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer: "Geçtiğimiz hafta dernek merkezimizde dernek başkanlarımızla bir araya gelmiştik.

Tamamı bu konuda partimizden destek istedi ve tahsislerin iptal edilmemesi ricasında bulundu. Onların bu talebi sonrasında tahsisi geçmişte yapılan bu yerlerle alakalı aylık metrekaresi 1 TL'den dernek merkezlerinin (binalarının) verilmesini önerdik. Önergemiz oy çokluğuyla meclisten geçti. Hemşeri kültürünü, dayanışmayı, paylaşmayı Esenyurt İlçemizde yaşatmayı hedefleyen derneklerimizin yanında olmayı geçmişte olduğu gibi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.