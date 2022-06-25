ALES başvuruları tarihleri 2022 ne zaman sorusu sürekli soruluyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı ve sınav için sorgulamalar hızlandı. Bu sınavla birlikte yüksek lisans ve doktoraya giriş yapılabiliyor. Aynı zamanda sınav 5 yıl geçerliliğe sahip olduğu için akademik personeller de sınava girecek. Peki, ALES başvuru ücretleri ve tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM AİS ile başvuru ekranı!