ALES başvuruları başladı ve başvuru ücretleri hemen konuşulmaya başlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları kısa süre sonra sonra erecek ve sınav için sorgulamalar hızlandı. Yüksek lisans ve doktora programlarına girmek için bu sınava girmek zorunlu koşuldu. Matematik ve Türkçe bölümü bulunmakta. Peki, ALES başvuru ücretleri 2022 ne kadar, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM AİS ile başvuru ekranı!
ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başladı. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.
ALES/2 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi.
ALES başvuru ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.
ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.
MATEMATİK
1. Temel Kavramlar
2. Çözümleme
3. Bölme ve Bölünebilme
4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK
5. Rasyonel Sayılar
6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer
7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar
10. Denklemler
11. Oran-Orantı
12. Sayı ve Kesir Problemleri
13. Yaş Problemleri
14. İşçi ve Havuz Problemleri
15. Hareket Problemleri
16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri
17. Karışım Problemleri
18. Kümeler
19. İşlem
20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık
MANTIK
Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma
Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri
Mantıksal Muhakeme Problemleri
GEOMETRİ
Doğruda Açılar
Üçgende Açılar
Üçgende Uzunluk ve Alan
Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik
Dörtgenler 6. Çember ve Daire
Analitik Geometri 8. Katı Cisimler