Haberler Yaşam Haberleri ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru tarihleri son gün ne zaman 2022, başvuru şartları neler? ÖSYM AİS ile başvuru ekranı!
Giriş Tarihi: 26.6.2022 10:14 Son Güncelleme: 26.6.2022 10:14

ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru tarihleri son gün ne zaman 2022, başvuru şartları neler? ÖSYM AİS ile başvuru ekranı!

ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru tarihleri son gün ne zaman 2022, başvuru şartları neler? ÖSYM AİS ile başvuru ekranı!

ALES başvuru ücretleri ÖSYM'nin kılavuzu açıklamasıyla birlikte belli oldu. Akademik kariyer isteyen vatandaşlar bu sınava girip iyi not alarak üniversitelerin yüksek lisans ve lisans bölümlerine giriş yapabiliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları böylece başlamış oldu. Sınav ile ilişkin soruları muhakkak ki soruluyor. ALES başvuru ücreti ne kadar 2022, hangi bankaya yatırılır soruları sürekli sorulmakta. Geç başvuru tarihi ve başvuru kılavuzu da yayımlanmış durumda. Peki, ALES başvuruları ne zaman bitiyor, son tarih ne zaman? İşte detaylar!

ALES başvuruları başladı ve başvuru ücretleri hemen konuşulmaya başlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları kısa süre sonra sonra erecek ve sınav için sorgulamalar hızlandı. Yüksek lisans ve doktora programlarına girmek için bu sınava girmek zorunlu koşuldu. Matematik ve Türkçe bölümü bulunmakta. Peki, ALES başvuru ücretleri 2022 ne kadar, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM AİS ile başvuru ekranı!

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başladı. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü yapılacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/2 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvuru ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ALES BAŞVURU

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ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 geç başvuru tarihi 19 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

ALES KONULARI

MATEMATİK

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

MANTIK

Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

GEOMETRİ

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

Dörtgenler 6. Çember ve Daire

Analitik Geometri 8. Katı Cisimler

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

MANTIK

Şifreleme, Şifre Çözümleme

Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

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ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvuru tarihleri son gün ne zaman 2022, başvuru şartları neler? ÖSYM AİS ile başvuru ekranı!
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