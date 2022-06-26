ALES başvuruları başladı ve başvuru ücretleri hemen konuşulmaya başlandı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları kısa süre sonra sonra erecek ve sınav için sorgulamalar hızlandı. Yüksek lisans ve doktora programlarına girmek için bu sınava girmek zorunlu koşuldu. Matematik ve Türkçe bölümü bulunmakta. Peki, ALES başvuru ücretleri 2022 ne kadar, başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte ÖSYM AİS ile başvuru ekranı!