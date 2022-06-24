Haberler Yaşam Haberleri ALES başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM ile ALES/2 sınav ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.6.2022 07:58 Son Güncelleme: 24.6.2022 07:58

ALES başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM ile ALES/2 sınav ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM ile ALES/2 sınav ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvurularına ne zaman başlıyor sorusu, akademide kariyer yapmak isteyenler tarafından sürekli sorulmaktadır. Akademik kariyer isteyen yüzbinlerce vatandaş Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girerek iyi bir puan almak istiyor. Yakında başvuruları açılacak. Bu sebeple adaylar ALES başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihler arasında sorusunu yöneltiyor. Başvuru ücreti de aratılmakta. İşte ALES başvuru tarihi, başvuru ücreti ve detaylar!

ALES başvuruları ne zaman başlıyor sorusu sürekli soruluyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na az bir süre kaldı. Bu sınavla birlikte yüksek lisans ve doktoraya giriş yapılabiliyor. ALES başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ne zaman soruları da yönetiliyor. Peki, ALES başvuruları ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN 2022?

ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayacak. Başvurular 4 Temmuz itibariyle bitecek.

ALES SINAVI NE ZAMAN 2022?

ALES ikinci sınavı 21 Ağustos 2022 pazar günü yapılacak.

ALES NEDİR?

ALES ya da Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına lisansüstü öğrenci alımları ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı gibi kadrolara yapılacak atamalar için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdır. Yılda üç defa, 81 ilde yapılmaktadır.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 için başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. ALES 2 için ücretin ne kadar olacağı bilinmiyor.

ALES KONULARI

MATEMATİK

1. Temel Kavramlar

2. Çözümleme

3. Bölme ve Bölünebilme

4. Asal Çarpanlar, EBOB-EKOK

5. Rasyonel Sayılar

6. Sıralama, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer

7. Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

8. Üslü Sayılar 9. Köklü Sayılar

10. Denklemler

11. Oran-Orantı

12. Sayı ve Kesir Problemleri

13. Yaş Problemleri

14. İşçi ve Havuz Problemleri

15. Hareket Problemleri

16. Yüzde, Kar-Zarar ve Faiz Problemleri

17. Karışım Problemleri

18. Kümeler

19. İşlem

20. Saymanın Temel İlkesi ve Olasılık

MANTIK

Grafik Yorumlama ve Tablo Okuma

Şekil, Yetenek ve Sayı Dizileri

Mantıksal Muhakeme Problemleri

GEOMETRİ

Doğruda Açılar

Üçgende Açılar

Üçgende Uzunluk ve Alan

Üçgende Açıortay, Kenarortay ve Benzerlik

Dörtgenler 6. Çember ve Daire

Analitik Geometri 8. Katı Cisimler

TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlama

Anlatım Biçimleri

Paragraf

Anlatım Bozuklukları

MANTIK

Şifreleme, Şifre Çözümleme

Sözel Akıl Yürütme ve Sözel Zekaya Dayalı Problem Çözme

ARKADAŞINA GÖNDER
ALES başvuruları başladı mı, son başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM ile ALES/2 sınav ne zaman, başvuru ücreti ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA