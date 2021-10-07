Aleyna’nın ölümünün hesabını verecek

Iğdır
'da 30 Eylül günü beşinci kattan atlayarak hayatına son veren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül
'ü intihara sürüklediği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan Gökhan Argın
(42), tutuklandı. Oturdukları apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili soruşturmada dün flaş bir gelişme yaşandı. Oğlunun arkadaşı olan genç kızla gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Gökhan Argın gözaltına alınmış, ancak serbest bırakılmıştı. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Argın, olayda hiçbir dahlinin olmadığını savunmuştu.
Genç kızın acılı ailesi ise Argın'ın serbest kalmasından dolayı büyük rahatsızlık duyduklarını ve adalet istediklerini ilk olarak SABAH aracılığı ile duyurmuştu. Aleyna Ağgül'ün de ölmeden bir gün önce emniyete başvurarak, "Gökhan Argın'la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır" dediği ortaya çıkmıştı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlar ve Asayiş Şube müdürlüklerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda incelenen dijital kayıtlar, yazışmalar, mesajlaşmalar ve ek tanık beyanları Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı
'na iletildi. Mahkemeye sunulan raporu inceleyen hâkim, genç kızın "Ölümümden sorumludur" dediği Argın'ın 'intihara teşvik, şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatın gizliğini ihlal' suçlamaları nedeniyle yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Kısa sürede yakalanan Argın, tutuklandı.