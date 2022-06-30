Ankara lise taban puanları 2022: LGS YEP Ankara Lise taban puanları sıralaması – nitelikli okul lise yüzdelik dilimleri

Yerleştirmeye esas puan olarak bilinen LGS YEP Ankara lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından araştırılan konular arasında kendine yer bulacak. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının geçtiğimiz sene baz alınarak sabah saatlerinde açıklanması beklenirken tercih maratonu için nefesler tutuldu. Peki, Ankara nitelikli okul lise taban puanları belli oldu mu? İşte, LGS YEP Ankara lise taban puanları 2022...