Babalar Günü mesajları ve sözleri; en büyük destekçimiz, hayattaki ilk dostumuz, yol göstericimiz babalarımızın özel gününü kutlamak için en güzel yoldur. Evlatlarının yüreğinden kopan Babalar Günü sözleri, onları maddi karşılığı olan hediyelerden daha çok mutlu edecektir. Sizler de bu özel gün için güzel sözler ve mesajlar araştırması içindeyseniz; eşe, sevgiliye, babaya gönderilecek en güzel, uzun ve kısa seçenekli, resimli Babalar Günü mesajı seçenekleri burada! İşte anlamlı, duygusal, resimli Babalar Günü sözleri…
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022
Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.
BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
Bana nasıl adım atacağımı, futbol ve yaşam hakkında bildiğim diğer tüm önemli şeyleri öğreten adam, günün kutlu olsun.
Sana en çok ihtiyacım olduğunda ve hatta olmadığı zaman bile orada olduğun için teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun!
Hep birlikte bu eğlenceli zamanları paylaştığımız için çok mutluyum. Sadece ihtiyacım olan sevgi ve rehberlikle her gün orada olduğun için teşekkür ederim. Sen benim tek babamsın ve kalbimde senin için her zaman özel bir yerim olacak.
Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.
En zor durumlarda hepimizi sakinleştirdiğin için teşekkürler. Sen her zaman sarsılmaz desteğimiz oldun. Seni seviyorum. Babalar Günün kutlu olsun!
Bir baba, bir kayınpeder, bir büyükbaba olarak sen en iyisisin ve sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız!
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
Kimse senin kadar sevgi dolu, şefkatli ve çalışkan biri olamaz! Tüm dünyayı dolaşsam da senin gibi birini asla bulamayacağımı biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun!
EŞE BABALAR GÜNÜ MESAJI
ALLAH'IM bana harika bir koca, yakışıklı bir eş ve çocuklarımız için iyi bir baba verdi. Hayatımda böyle bir nimet olduğun için ALLAH'IMA şükrediyorum. Babalar günün kutlu olsun!
Hiçbir nefesi, hiçbir anı sensiz yaşamak istemem… Evimizin direği, evimizin reisi, iyi ki varsın baş tacımız. Babalar günün kutlu olsun can yoldaşım.
Bu zorlu, acımasız dünyada sığınacağım tek güvenli limanım… Sen olduğun sürece bütün zorlukları beraber aşarız. Babalar günün kutlu olsun aşkım.
Evi DİŞİ KUŞ kurar, ama ERKEK KUŞ onu "YUVA" yapar. Sıcacık yuvamız, sıcacık ailemiz için sana binlerce kez teşekkür ediyorum. Babalar Günün kutlu olsun.
Sen muhteşem bir EŞ ve mükemmel bir KOCASIN. Olağanüstü bir erkeksin. Senin hayatımda olman, hayatımızı senin bildiğinden bile daha harika yapıyor. Babalar Günün kutlu olsun HAYATIM!