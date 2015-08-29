Çocukları şirkete aldırmadı

İşadamıMehmet Salih Tatlıcı'nın büyük oğlu Mehmet Tatlıcı, boşandığı Gizem Tatlıcı'dan olan iki çocuğunu şirketten içeri aldırmadı. Şirket görevlileri ile tartışan çocuklara dava açıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Ömer Tarık Tatlıcı ablası Ayşe Naz Tatlıcı ile babaları Mehmet Tatlıcı ile görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde Acarlar Mahallesi'ndeki Tatlıcı Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Anonim Şirketi'ne geldi. Fakat üç şirket personeli kendilerini engelledi. İki kardeş de personel ile tartıştı. İddiaya göre Ömer Tarık ve ablası Ayşe Naz personele tehdit ve hakarette bulundu. Babalarının yanına çıkan iki kardeşin, durumu babalarına ilettiğinde Mehmet Tatlıcı'nın "İçeri almamalarını ben söyledim" dediği öğrenildi.Personel ve Tatlıcı kardeşlerin olay yerine polis çağırmaları üzerine iki kardeş hakkında kolluk kuvvetlerince işlem yapıldı ve dosya tarafların birbirinden şikâyetçi olmaları üzerine savcılığa gönderildi. Soruşturmayı tamamlayan Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Ömer Tarık Tatlıcı hakkında tehdit ve hakaret suçu kapsamında iddianamede düzenlerken Ayşe Naz Tatlıcı'nın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Ömer Tarık Tatlıcı ilerleyen günlerde Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.