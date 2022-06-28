Gelen son dakika bilgisine göre, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Usta oyuncu Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Cüneyt Arkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran ve sayısız projede yer alan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun hayranları, Cüneyt Arkın öldü mü, neden öldü sorularına yanıt arıyor.
Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlandı. Hemen hastaneye götürülen ünlü oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ!
TÜRK Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran, yüzlerce filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın çok sayıda ödülü bulunuyordu.
1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birincilik aldı. Kariyerindeki dönüm noktası 1963'te askerliğini yaparken 1. Hava Jet Üssü'nde yönetmen Halit Refiğ ile tanışması oldu.
Askerlik bitince, 1964'te Halit Refiğ'in "Gurbet kuşları" filmiyle sinemaya adım attı..