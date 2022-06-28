Gelen son dakika bilgisine göre, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Usta oyuncu Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Cüneyt Arkın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasına damga vuran ve sayısız projede yer alan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun hayranları, Cüneyt Arkın öldü mü, neden öldü sorularına yanıt arıyor.

CÜNEYT ARKIN HAYATINI KAYBETTİ!

Cüneyt Arkın, dün gece saatlerinde rahatsızlandı. Hemen hastaneye götürülen ünlü oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.