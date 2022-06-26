Dolandırıcılar korkulu rüyası oldular

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, teknoloji kullanılarak yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi ve bu yöntemle dolandırıcılık yapanların özel yöntemler kullanılarak belirlenmesi amacıyla yapısal değişikliğe giderek Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünü kurdu.

PERSONEL TİTİZLİKLE SEÇİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü çatısı altında, özellikle dolandırıcılık suçlarıyla mücadelede birbirinden başarılı çalışmalara imza atan Murat Sarıyıldız Asayiş Daire Başkanlığı Dolandırıcılık Şube Müdürü görevine getirildi. Müdürlükte görev alacak diğer personel de titizlikle seçildi. Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ilk iş olarak 81 ilde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne yazı göndererek dolandırıcılığın içerisinde yer alan yankesicilik kısmını Hırsızlık Büro Amirliklerine devretti. Böylelikle dolandırıcılıkla etkin mücadele etmenin önü açılmış oldu. Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, "adınız FETÖ terör örgütü adına karıştı banka hesaplarınız ele geçirilmiş" bahanesiyle dolandırıcılık faaliyeti başta olmak üzere, internet üzerinden satışlarda veya araç kiralamalarda kapora adı altında vatandaşlardan para alınması gibi yöntemler sıklıkla kullanılıyor.

5 AYDA BAŞARI 2 KATINA ÇIKTI

Dolandırıcılık Şube Müdürü Murat Sarıyıldız, 5 ay önce kurulan Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'nün geldiği noktayı ve başarılı çalışmalarını SABAH'a anlattı. Sarıyıldız, Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'nün 5 ay gibi kısa sürede geçen yıla oranla sadece dolandırıcılığa yönelmesinden dolayı 2 kat başarıya ulaştığını aktardı. Asayiş Daire Başkanlığı Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'nde görevli alanında uzman personel, analiz çalışması gerçekleştirerek dolandırıcıları ve yöntemlerini tek tek tespit ediyor. Ardından dolandırıcılıkların bulunduğu illere bilgiler paylaşılarak soruşturmanın açılmasını sağlıyor. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalıştığı dosya üzerinde Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'nden destek talep etmesi üzerine tekrar analiz çalışması yapan personel, dolandırıcılık faaliyeti içinde olduğunu tespit ettikleri yeni şüphelileri bildirerek soruşturma dosyasının genişlemesine katkı sunuyor. Böylelikle dolandırıcılık ağının tamamı yok edilmiş oluyor.

Dolandırıcılık Şube Müdürlüğünde görev alan personelin titizlikle yürüttüğü analiz çalışmaları neticesinde; farklı illerde 20 organize dolandırıcılık olayının tespit edildiği ve yürütülen 40 organize soruşturma dosyasına tekrar analiz çalışması gerçekleştirerek dosyalara yeni isimlerin eklenmesine katkı sağlandığı ortaya çıktı. Bunun yanında Sarıyıldız ve ekibi, illerde düzenlenen kapsamlı operasyonlara bizzat operasyon bölgesine giderek Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yanında yer alıyor.

250 BANKA GÖREVLİSİNE DOLANDIRICILIK EĞİTİMİ

Dolandırıcılar özelikle, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, "adınız FETÖ-PKK/PYD terör örgütü soruşturmasına karıştı banka hesaplarınız ele geçirilmiş" bahanesiyle vatandaşları tuzağa düşürebiliyor. Dolandırıcıların ağına düşen vatandaş vezneden parasını çekmek için bankanın yolunu tutuyor. Veznede bulunan görevli memurun dikkat etmesi gerekebiliyor. Sarıyıldız, Türkiye geneli bankalarda göreve başlayacak olan 250 personele bu noktada seminer verdi. Seminerde; bankaya gelen vatandaşı dolandırıcılık konusunun hatırlatılması, parasını talep eden vatandaşın hal ve hareketlerinin takip edilmesi ve şüphelenmesi durumunda polis ekiplerinden yardım edilmesi noktasında önemli bilgiler paylaşıldı.

DEVLET KESİNLİKLE PARA İSTEMEZ

Asayiş Daire Başkanlığı olarak vatandaşın dolandırıcılık suçlarına karşı bilgilendirilmesi çalışma yaptıklarını anlatan Sarıyıldız, vatandaşların cep telefonlarına her yıl düzenli olarak bilgilendirici mesajlar gönderildiğini, vatandaşlarla toplantıların yapıldığını, afiş ve broşürler ile emniyetin sosyal medya hesapları üzerinden ve cami hutbelerinden konuya ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin yürütüldüğünü kaydetti. Ayrıca, vatandaşları dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyararak şunları kaydetti:

"Cep telefonlarına gelen 'Hediye kazandınız' veya bir hukuk bürosundan 'Adınıza icra takibi başlatıldı para gönderin' şeklindeki mesajlara itibar etmesinler. Alışverişlerinde kapora adı altında para göndermesinler. Vatandaşlarımız özellikle kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp "adınız FETÖ-PKK/PYD terör örgütü soruşturmasına karıştı banka hesaplarınız ele geçirilmiş" altınınızı, paranızı bize verin, inceleyeceğiz" veya "adınız kuyumcu soygununa karıştı, ziynet eşyalarınızı ve paranızı inceleyip size iade edeceğiz" şeklindeki telefon aramalarına kesinlikle itibar etmesin. Parasını, ziynet eşyasını kesinlikle vermesin. Devlet kesinlikle para istemez. Vatandaşlarımızın bu tarz durumlarla karşılaşmaları halinde en kısa sürede 112'yi arayarak bilgi versinler."