Konya Şehir Hastanesi'nde Doktor olarak görev yapan Ekrem Karakaya, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yaşanan korkunç olay sonrası "Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, nasıl oldu?" soruları gündeme taşındı. Doktoru silahla ağır yaralayan saldırganın kan donduran olay sonrası aynı silahla kendi hayatına da son verdiği ortaya çıktı. İşte Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan korkunç olayın ayrıntıları ve Ekrem Karakaya hakkında detaylar...
Son dakika haberleri: Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından poliklinikte vurularak öldürüldü. Aynı silahla kafasına ateş eden silahlı saldırganda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumluğu tuttuğu ileri sürüldü.
KONYA'DA HASTANEDE DEHŞET!
Olay 14.20 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Poliklinikte muayene yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, odaya giren Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla ateş edilerek vuruldu.
'ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ'
Katil zanlısı Hacı Mehmet Akçay'ın bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
VALİ, BAŞSAVCI VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GİTTİ
Olay sonrası Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Vali Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ALÇAKÇA KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı. Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." dedi.