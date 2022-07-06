Haberler Yaşam Haberleri Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya Türkiye'nin gündeminde!
Giriş Tarihi: 6.7.2022 18:15 Son Güncelleme: 6.7.2022 18:15

Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya Türkiye'nin gündeminde!

Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Konya Şehir Hastanesi’nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya Türkiye’nin gündeminde!

Konya Şehir Hastanesi’nden kan donduran bir haber geldi. Ekrem Karakaya isimli Kardiyoloji Uzmanı, Hacı Mehmet Akçay tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Türkiye, yaşanan korkunç olayı konuşuyor. Olayla ilgili her geçen dakika yeni bir ayrıntı ortaya çıkarken öte yandan vatandaşlar “Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, nasıl oldu?” sorularına yanıt arıyor. Şehrin valisinden de açıklama geldi. Saldırıya uğrayan doktor ve olay sonrası intihar eden saldırganın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Peki, Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, nasıl oldu? İşte ayrıntılar...

Konya Şehir Hastanesi'nde Doktor olarak görev yapan Ekrem Karakaya, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay isimli şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü. Yaşanan korkunç olay sonrası "Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, Konya Şehir Hastanesi olayı nedir, nasıl oldu?" soruları gündeme taşındı. Doktoru silahla ağır yaralayan saldırganın kan donduran olay sonrası aynı silahla kendi hayatına da son verdiği ortaya çıktı. İşte Konya Şehir Hastanesi'nde yaşanan korkunç olayın ayrıntıları ve Ekrem Karakaya hakkında detaylar...

Son dakika haberleri: Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından poliklinikte vurularak öldürüldü. Aynı silahla kafasına ateş eden silahlı saldırganda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumluğu tuttuğu ileri sürüldü.

KONYA'DA HASTANEDE DEHŞET!

Olay 14.20 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Poliklinikte muayene yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, odaya giren Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla ateş edilerek vuruldu.

Saldırgan Akçay da aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hem doktor Karakaya hem de şüpheli Akçay'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı. Dr. Karakaya ve şüpheli Akçay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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'ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ'

Katil zanlısı Hacı Mehmet Akçay'ın bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

VALİ, BAŞSAVCI VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GİTTİ

Olay sonrası Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Vali Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ALÇAKÇA KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı. Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." dedi.

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Ekrem Karakaya kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya Türkiye'nin gündeminde!
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