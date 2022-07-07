Doktor Ekrem Karakaya'nın geçtiğimiz gün Hacı Mehmet Akçay tarafından katledilmesi olayı Türkiye'yi yasa boğdu. Kardiyoloji uzmanı görevini icra eden doktor, silahlı şahıs tarafından ağır yaralandı. Ardından ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. "Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karakaya kimdir, neden ve nasıl öldü, kaç yaşındaydı, nereli?" soruları kan donduran olay sonrası vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaşanan acı olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkında merak edilenler...
KAN DONDURAN OLAYIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI!
Konya'da kan donduran olay! Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, 39 yaşındaki Hacı Mehmet Akçay tarafından poliklinikte vurularak öldürüldü. Aynı silahla kafasına ateş eden silahlı saldırganda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan Akçay'ın bir ay önce kaybettiği annesinin ölümünden doktor Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ileri sürüldü.
Olay 14.20 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Konya Şehir Hastanesi'nde meydana geldi.
Poliklinikte muayene yapan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, odaya giren Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay tarafından silahla ateş edilerek vuruldu.
Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Güvenlik görevlisi, doktor Ekrem Karakaya'yı öldürüp intihar etti | Video
Saldırgan Akçay da aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hem doktor Karakaya hem de şüpheli Akçay'a ilk müdahale hastane personeli tarafından yapıldı.
Dr. Karakaya ve şüpheli Akçay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
'ANNESİNİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞ'
Katil zanlısı Hacı Mehmet Akçay'ın bir ay önce anjiyo olan annesini kaybettiği, annesinin ölümünden de doktor Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu bu nedenle de olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TABANCA, RUHSATLI TABANCASIYMIŞ
Kardioloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Şehir Hastanesi'ndeki klinikte ateş ederek öldürdükten sonra intihar eden Yunak Devlet Hastanesi'nde görevli Hacı Mehmet Akçay'ın saldırıda kullandığı tabancanın, kendi adına taşıma ruhsatlı olduğu ortaya çıktı.
VALİ, BAŞSAVCI VE İL EMNİYET MÜDÜRÜ HASTANEYE GİTTİ
Olay sonrası Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de hastaneye gelerek olay hakkında bilgi aldı.
VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.
KARAKAYA'NIN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ
Son gelen bilgiye göre Konya'da hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya'nın cenazesi Kayseri'ye gönderildi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ALÇAKÇA KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin bir paylaşım yaptı. Çelik, "Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesini, vatandaşlarımızın sağlığı için mücadele veren hekim kardeşimizin alçakça katledilmesini lanetliyoruz." dedi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA!
Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.
Açıklamada, "1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
"CANİCE KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUM"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gecesini gündüzüne katarak insan sağlığı için çalışan hekim kardeşimiz Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesini lanetliyorum." ifadesini kullandı.
CENAZESİ DUALARLA MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Konya Şehir Hastanesinde otopsi işlemleri tamamlanan Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Dr. Ekrem Karakaya için dua edilirken, tabutu sağlık çalışanları tarafından omuzlarda cenaze aracına kadar taşındı. Dr. Ekrem Karakaya'nın cenazesi dualarla memleketi Kayseri'ye uğurlandı. Cenazenin uğurlanmasına Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ailesi, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.
Öte yandan, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya'nın yarın Kayseri'nin Develi ilçesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Develi İlçe Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.