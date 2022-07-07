Doktor Ekrem Karakaya'nın geçtiğimiz gün Hacı Mehmet Akçay tarafından katledilmesi olayı Türkiye'yi yasa boğdu. Kardiyoloji uzmanı görevini icra eden doktor, silahlı şahıs tarafından ağır yaralandı. Ardından ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. "Konya'da öldürülen doktor Ekrem Karakaya kimdir, neden ve nasıl öldü, kaç yaşındaydı, nereli?" soruları kan donduran olay sonrası vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yaşanan acı olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte Konya Şehir Hastanesi'nde öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkında merak edilenler...