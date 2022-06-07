Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Milyonların gözü kulağı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmelere çevrildi. Haziran ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem zamlı aylıklarına kavuşacak, hem de Ramazan bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Geçen Ramazan Bayramı'nda tüm emekliler bin 100 liralık ikramiyeyi cebine koymuştu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak? İşte SSK ve Bağkur 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi gündeme gelen en önemli konu oluyor. Geçtiğimiz bayramda 1100 TL'lik ikramiye alan SSK, Bağkur emeklileri şimdiden "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl ikramiyelerde herhangi bir artış olmayacağı geçtiğimiz aylarda kaydedilmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve gelişmeler...