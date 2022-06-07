Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi gündeme gelen en önemli konu oluyor. Geçtiğimiz bayramda 1100 TL'lik ikramiye alan SSK, Bağkur emeklileri şimdiden "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl ikramiyelerde herhangi bir artış olmayacağı geçtiğimiz aylarda kaydedilmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve gelişmeler...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.