Haberler Yaşam Haberleri Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 7.6.2022 15:13

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Milyonların gözü kulağı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri ile ilgili son gelişmelere çevrildi. Haziran ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem zamlı aylıklarına kavuşacak, hem de Ramazan bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Geçen Ramazan Bayramı'nda tüm emekliler bin 100 liralık ikramiyeyi cebine koymuştu. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, kaç TL olacak? İşte SSK ve Bağkur 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi gündeme gelen en önemli konu oluyor. Geçtiğimiz bayramda 1100 TL'lik ikramiye alan SSK, Bağkur emeklileri şimdiden "2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, yattı mı, ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu yıl ikramiyelerde herhangi bir artış olmayacağı geçtiğimiz aylarda kaydedilmişti. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri ve gelişmeler...

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci ödemeye çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

2022 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şunlardır:

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?

Henüz ikramiyelerin yatacağı tarih net olarak belli değil.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

  • SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
  • Şehit yakınları ve gaziler
  • Ölüm aylığı alanlar
  • Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
  • Geçici köy korucuları
  • Şeref aylığı alanlar
  • Şampiyon sporcular,
  • Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
  • Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
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Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri bekleniyor! 2022 Kurban bayramı Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL?
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