Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu?

Emekli maaşı zamlı ödeme takvimi açıklandı. Maaşlarını ne zaman alacaklarını merak eden emekliler sorgulamalara başladı. Emekli zam oranı ardından "zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bayramdan önce mi" soruları yanıt aramaya başladı. Bu noktada SSK ve BAĞKUR için ayrı ayrı tarihler belirlendi. Peki, emekli maaşı ne zaman yatacak, ne kadar oldu? İşte ödeme takvimi…