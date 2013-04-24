Gazze'de konser vermek istiyorlar

Medeniyetler Korosu'nun şefi Yılmaz Özfırat, dünyanın en güzel ve zengin mutfağına sahip Hatay'ın markasının hoşgörü olduğunu belirtiyor. Bir yıldır Suriye'de yaşananların kendisini ve koroda bulunan her dine, inanca mensup arkadaşlarını çok üzdüğünü belirten Özfırat, "Biz Allah'ın yarattığını, Allah'tan başka hiç kimsenin canının almaması gerektiğine inanan bir toplumuz. Suriye'de, Gazze'de, İsrail'de, dünyanın neresinde bir dini, etnik savaş varsa orada olmak, müziğimiz yoluyla barış mesajı yaymak istiyoruz" diyor. Koronun üyelerinden Rum Ortodoks Kilisesi rahibi Jan Demüller ise şunları söylüyor: "Antakya'da 320 Hıristiyan ailemiz var. Bölgede nüfusumuz, Mersin, İskenderun, Arsus, Antakya, Samandağ dahil olmak üzere 11 bin kadar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bu bölgede yaşayan Hıristiyanlar olarak hiçbir zaman bir tedirginlik yaşamadık. Tanrının üç mekânı var. Biz bu mekânlar içinde Hıristiyanca ibadet ediyoruz. Başka bir farklılık yok. Ortak paydada, ortak bir yaşam sürüyoruz çağlardan beri. Biz hiç kimseyi dışlamadığımız gibi kimse bizi dışlamaz. Farklılığımız bir zenginlik, güzelliktir. Biz birbirimizden ayrı yaşayamayız."Alevi dedesi Şefik Kazar, "Koromuzun içinde bulunmaktan ve barış misyonu taşımaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Antakya'nın hoşgörüsünü ve barış içinde yaşama kültürünü bütün dünyaya gösteriyoruz ve bu misyon içinde güçlü adımlarla ilerliyoruz. Özel hayatım ve sosyal çevremde koroda bulunmamdan dolayı sürekli takdirlerle karşılanıyorum bu da benim için çok onur verici bir durum" derken Musevi kökenli iş kadını Olga Cemel "Bir Yahudi olarak medeniyetler korosu içinde yer almak muhteşem bir şey. İnsanlığa ve barışa hizmet etmekten dolayı inanılmaz gurur yaşıyorum. Çarşıda diğer esnaf arkadaşlarım ve gelen müşteriler tanıdıklarında ya da koroyu duyduklarında yaptığımız işlerden dolayı sürekli teşekkür ediyorlar. Bu da beni her zaman çok mutlu ediyor" diye konuşuyor. Hatay'ın köklü Sökmenoğlu ailesinin bir üyesi olan ev kadını Esra Bahadır da duygularını şöyle anlatıyor: "3 senedir korodayım. Son derece mutluyum. Antakyamızı bu şekilde temsil etmekten çok mutlu ve gururluyum. İnsanlara barış mesajı veriyoruz. Antakyamızı en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Koro sayesinde aile hayatımda çocuklarıma ve eşime karşı; sosyal çevremde de arkadaşlarıma karşı daha hoşgörülü davranmaya başladım..."CannesFilm Festivali'nin bu yılki jüri üyeleri kamuoyuna açıklandı. Ünlü ABD'li yönetmen ve yapımcı Steven Spielberg'in başkanlığını yapacağı jüride şu isimler yer alıyor: "Hintli oyuncu Vidya Balan, Japon yapımcı Naomi Kawase, Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, Fransız yönetmen Daniel Auteuil, İngiliz yönetmen Lynne Ramsay, Tayvanlı yönetmen Ang Lee, Rumen yönetmen Cristian Mungiu, Avusturyalı aktör Christopher Waltz." Festival, ünlü oyuncu Leonardo di Caprio'nun başrolde yer aldığı "The Great Gatsby" isimli filmle 15 Mayıs'ta açılacak. AAÜnlüHintli şarkıcı Shamshad Begum, 94 yaşında Mumbai'deki evinde öldü. 1950-1970'li yıllara damga vuran Begum, Hindistan film endüstrisinde sinema yıldızlarına sesini veren ilk şarkıcılardan biri oldu. AAABD'detüm zamanların en çok izlenen dizisi olarak gösterilen "M.A.S.H"ın ünlü oyuncusu Allan Arbus, 95 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Dizi 1973-1983 arasında izlenme rekorları kırmıştı. AA