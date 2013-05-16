Hacze giderken esir oldu

İstanbul Anadolu Adliyesi'nden Ümraniye'ye hacze giden avukat, haciz arabası için ödenmesi gereken "yol parası" 110 lirayı ödemediği gerekçesiyle, şoför ve haciz memuru tarafından uzun süre haciz minibüsünün içinde tutuldu. Avukat, "Hürriyetim kısıtlandı" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. İddiaya göre; İstanbul Barosu avukatı avukatın, haciz masraflarını yatırıp, Anadolu 2. İcra Müdürlüğü'nün 2013-481 talimat dosyasıyla icra müdürlüğüne tahsis edilen minibüse binerek önceki gün 11.00'de Ümraniye'deki borçlunun adresine hacze gitti. İşlemden sonra hacze gittiği minibüsten inmek isteyen avukat S. şoför Yaşar A. ve haciz memuru Abdullah U. tarafından "yol parası" nedeniyle engellendi. Avukat, üzerinde 80 lira bulunduğunu belirtti. Yanında çalıştığı avukat Mustafa Demirbağ'ı aradı. Demirbağ, haciz memuruna, avukatın üzerinde para bulunmadığını ve adliyeye döndüğünde araç parasının derhal ödeneceğini belirtti.İkili, avukata paranın ödenmemesi halinde araçtan indirilmeyeceğini ve hiçbir yere bırakılmayacağını söyledi. Avukat S. "Adresim belli, kaçmayacağım. Kimliğimi bırakıp, büroya gidip para alayım" dedi. İzin vermeyen ikili, avukata araçtaki diğer haciz takip elemanları ile Ümraniye'den Üsküdar'a bir başka haciz işlemine götürdü. Bu sırada Demirbağ 110 lirayı adliyeye yatırdı. Avukat S., Demirbağ'ın Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi üzerine, savcılıktan gelen telefon talimatıyla yaklaşık 3 saat araçta gezdirildikten sonra adliyeye getirildi. Hürriyetinin kısıtlandığını belirten avukat, Abdullah U. ve Yaşar A. hakkında şikâyette bulundu. Savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Avukat, "Beni araçta yaklaşık 3 saat tuttular" dedi. Demirbağ ise "Hacizde kullanılan minibüsler devlet vakfına ait. Vatandaş ve avukatlardan, taksi ile gidilecek ve 30 - 40 lira tutacak yol ücretleri 3-4 kat fazla isteniyor. Bu duruma bir düzenleme getirilmeli" dedi.