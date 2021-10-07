Ispartalı çiftin dördüz bebek sevinci

ISPARTA'DA Emrah ve Tuğçe Öz
çiftinin doğal gebelik yoluyla dördüz bebekleri oldu. 34 haftalıkken dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Eğirdir
'de yaşayan Emrah Öz
(35) ile Tuğçe Öz (26), 2 yıl önce evlendi. Daha sonra doğal yolla gebe kalan Tuğçe Öz, özel bir hastaneye başvurdu. İkiz bekleyen çift, bebeklerinin dördüz olduğunu duyduğunda şaşkınlık ve sevinci bir arada yaşadı. Hastanedeki takip sürecinin ardından bir bebeğin 2 hafta aynı pozisyonda olmasından dolayı, 34'üncü haftada gebelik sonlandırıldı. 2 kız ve 2 erkek olarak dünyaya gelen dördüz bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Koronavirüse karşı aşılarını da olan çift, sağlıklı bir dönem geçirdi. Baba Emrah Öz, "Ailemizde çok kişi koronaya yakalandı ama ben ve eşim aşılarımızı olduğumuz için koronaya yakalanmadık. Herkese koronavirüs aşısı olmayı tavsiye ediyoruz" dedi. Tuğçe Öz de tüm hamile adaylarına aşı olmayı tavsiye ettiğini belirterek, "Ben ve eşim aşımızı olduk" dedi.