Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da ne zaman kar yağacak? Megakente kara kış geldi! İstanbul için kar uyarısı var mı, yılbaşında yağar mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2022 11:09 Son Güncelleme: 19.12.2022 11:09

İstanbul’da ne zaman kar yağacak? Megakente kara kış geldi! İstanbul için kar uyarısı var mı, yılbaşında yağar mı?

Hava sıcaklıkları yeni haftayla beraber ciddi bir düşüş yaşadı. Yurdun birçok kesiminde kar yağışı beklentileri doğarken bu kapsamda ise megakentliler "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İstanbul’da bugün Valilik ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından fırtına uyarıları yapıldı. Gözler şimdi MGM tahminlerine göre; kar yağışının etkisini hangi illerde sürdüreceği sorusunun yanıtında. Peki, İstanbul’da ne zaman kar yağacak? İşte hava durumu tahminleri ve tüm detaylar.

İstanbul’da ne zaman kar yağacak? Megakente kara kış geldi! İstanbul için kar uyarısı var mı, yılbaşında yağar mı?

Aralık ayının sonlarına doğru kara kış etkisini yurt genelinde göstermeye başladı. Bahar havasından farksız bir hafta sonu geçirken İstanbullular dün akşam saatleriyle soğuk havanın etkisi altına girdi. Sıcaklıkların bu ani düşüşüyle birlikte ise en çok merak edilen konu "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu oldu. Meteoroloji henüz İstanbul için kar uyarısında bulunmasa da ülkenin büyük bir kesimi kar ve karla karışık yağmur etkisi altına girecek. İşte "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun yanıtı ve detaylar.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi'nde yapılan toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte kar yağışı ve olumsuz hava koşulları başlamadan önce ulaşımın, iletişimin, enerjinin kesintiye uğramaması amacı ve İstanbulluların hayatını kolaylaştırıcı tedbirleri değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

Geçen kış yaşanan yoğun kar yağışı öncesi ve sonrasında uygulanan tedbirleri ve organizasyonu çok daha etkin ve verimli kılmayı amaçladıklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bugün kurumların alınacak tedbirlere ilişkin yapacakları sunumları hep birlikte değerlendireceklerini aktardı.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

Yerlikaya, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün aşırı ya da kuvvetli yağış ihtimaline dair bildirimi doğrultusunda, ilgili vali yardımcılarının sorumlu bulundukları bölgelerde aktif görevli olacaklarına işaret ederek, acil hallerde vatandaşa beslenme-ikram hizmeti sunmak üzere Kızılayın 101 noktada, 162 araç, 300 personel ve 2 bin gönüllü ile görev yapacağını anlattı.

Vali Yerlikaya, "İlimizde müdahale noktası olarak belirlenen ve müdahale ekiplerinin bekleyeceği, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, Jandarma, Emniyet, Sağlık ve Kızılay ekiplerinin bulunacağı noktalar dijital harita sistemi üzerinde işlendi." bilgisini verdi.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

Olumsuz hava koşullarıyla ilgili tahminleri risk azaltma açısından önemsediklerine dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"AFAD kurulduktan hemen sonra Türkiye Afet Müdahale Planı ve çalışma grupları oluşturuldu. AFAD, Valilik ve AKOM ile birlikte ortak bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte olası bir afet durumunda hemen irtibata geçiyoruz. Afet bilgisini Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alıyoruz ve vatandaşlarımızı medya aracılığıyla bilgilendiriyoruz. İstanbul'umuzda kar ve buzlanmayla mücadele hazırlıklarımızı tamamladık. Keşke diye bir cümle kurmaktansa hayatı yavaşlatarak tedbirimizi alıp uygulamaya geçmek en önemlisi. Olumsuz hava koşulları ve karla mücadele tedbirlerini yeniden gözden geçirdiğimiz bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

Vali Yerlikaya, bugün il genelinde devlet yolları ve diğer yollarda yapılabilecek işlerin koordinasyonunu konuşacaklarını ifade ederek, "Tüm hazırlıklarımızı tekrar gözden geçireceğiz. Kazasız, belasız, sıkıntısız bir kış olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji son dakika uyarıları ile İstanbul’a kar yağışı olacak mı, ne zaman?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Henüz İstanbul için bir kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Çoğu uzman isim ise karlı hava için Ocak ve Şubat aylarını işaret ediyor. Meteoroloji'nin uzun vadeli beklentileri şöyle;

Pazartesi ve salı günü Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da ne zaman kar yağacak? Megakente kara kış geldi! İstanbul için kar uyarısı var mı, yılbaşında yağar mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA