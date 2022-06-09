Haberler Yaşam Haberleri Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?
Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:02

Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?

Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?

Kiralardaki fahiş rakamlara karşı yeni kira artış oranı kararı gerek ev sahipleri gerekse kirada oturan vatandaşların bugün de gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklaması ile kiracılara nefes aldıracak olan bu düzenleme Meclis'te kabul edildi. Bu noktada ise "Kira artış oranı hesaplama ekranı ile ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Alınan yeni karara göre; Buna göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranı yüzde 25'i geçemeyecek. İşte hesaplama ekranı ve tüm detaylar...

Kira artış oranı hesaplama ekranı yeni karar sonrasında binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Son birkaç ay içinde kiralarda yaşanan büyük artışlar nedeniyle düğmeye basıldı. Alınan yeni karar Meclis'te kabul edilirken "Kira artış oranı hesaplama ekranı ile ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?" soruları da gündeme taşındı. İşte Kira artış oranı hesaplama ekranı ve konuya dair merak edilen tüm detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDELİK HESAPLAMA EKRANI!

Açıklamaya göre; 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranı yüzde 25'i geçemeyecek. Bu kapsamda kiracılar derin bir nefes alacak. Son dönemde ülke gündemini meşgul eden fahiş fiyatlar için AK Parti grubu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için harekete geçti.

İşte yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları;

Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?

JET HIZIYLA GEÇTİ

Son birkaç ay içinde kiralarda yaşanan büyük artışlar nedeniyle AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışma başlatmıştı. Dün de Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'nda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiralara yüzde 25 sınırlama getiren teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülen 6'ncı Yargı Paketi'ne ekleyeceklerini söylemişti.

Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?

AK Parti grubu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için harekete geçti. Muhalefet partileri ile tek tek konuşularak "Genel Kurul'da görüşülen avukatlık ile ilgili yasa teklifine önerge ile ekleme yapalım" önerisi götürdü. Muhalefetin kabul etmesi üzerine önerge akşam saatlerinde genel kurul gündemine getirilip tüm partilerin desteği ve jet hızı ile kabul edildi.

Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?

BİR YILDAN UZUNSA...

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na eklenen maddeye göre, yasanın yürürlüğe girdiği tarih ile 1 Temmuz 2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde artış yüzde 25'i geçemeyecek.

Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?

Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerli olacak. Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde uygulanacak.

Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?

SÖZLEŞMELER GEÇERSİZ

Yapılan düzenlemeyi dikkate almayıp daha yüksek kira artışları isteyenlere yönelik hükümler de değişiklikte yer aldı. Düzenlemede, "Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler fazla miktar yönünden geçersizdir" denildi.

İŞYERLERİ KAPSAM DIŞI

Kira artışlarının yüzde 25 ile sınırlanması uygulaması sadece konutlar için geçerli olacak. İşyerleri kapsam dışında bırakıldı.

Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Uzlaştırma Ödül Töreni ve Sempozyumu'nda, "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecek" demişti.

Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?

Bozdağ, düzenlemenin geçici olmasına, kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bulunmasına özen gösterdiklerini anlatmıştı.

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Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?
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