Kira artış oranı yüzde hesaplama: Kira artış oranı sınırlaması ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?

Kiralardaki fahiş rakamlara karşı yeni kira artış oranı kararı gerek ev sahipleri gerekse kirada oturan vatandaşların bugün de gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklaması ile kiracılara nefes aldıracak olan bu düzenleme Meclis'te kabul edildi. Bu noktada ise "Kira artış oranı hesaplama ekranı ile ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Alınan yeni karara göre; Buna göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranı yüzde 25'i geçemeyecek. İşte hesaplama ekranı ve tüm detaylar...

Kira artış oranı hesaplama ekranı yeni karar sonrasında binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Son birkaç ay içinde kiralarda yaşanan büyük artışlar nedeniyle düğmeye basıldı. Alınan yeni karar Meclis'te kabul edilirken "Kira artış oranı hesaplama ekranı ile ne oldu, ne kadar, ev sahipleri kaç TL zam yapabilecek?" soruları da gündeme taşındı. İşte Kira artış oranı hesaplama ekranı ve konuya dair merak edilen tüm detaylar...

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDELİK HESAPLAMA EKRANI!

Açıklamaya göre; 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artış oranı yüzde 25'i geçemeyecek. Bu kapsamda kiracılar derin bir nefes alacak. Son dönemde ülke gündemini meşgul eden fahiş fiyatlar için AK Parti grubu düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesi için harekete geçti.

İşte yeni kira düzenlemesinin ayrıntıları;