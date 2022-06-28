Emekli bayram ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla milyonlarca emeklinin gündemine taşındı. Yaklaşık 12 milyon emeklinin gözü kulağı 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ödeme tarihleri belli mi? Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi, ne kadar, kaç TL olacak sorusunun yanıtına çevrildi. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve zaman ödenecek?
İlk bayram ikramiyesi, nisan ayının sonunda Ramazan Bayramı için emeklilerin hesaplarına yattı. Şimdi ise Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi bekleniyor. Tüm emeklilerin gözü hesaplarında duruyor. Emekli ikramiyesi bu yıl için toplam 2200; yani Kurban Bayramı için 1100 TL'dir.
Bu yıl 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene de 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında bayram ikramiyelerinin verilmesi bekleniyor.
Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.
Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama;
"Asgari ücretin yendien değerlendirilmesini istedim. Asgari ücretle ilgili müjdeli bir haberi emekçilerimizle paylaşacağız. Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. İnşallah bu konuda müjdeli bir haberi en kısa sürede paylaşmayı ümit ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilere enflasyon farklarını zaten vereceğiz.
Talimat verdim, çalışma hafta sonuna kadar bitecek.
Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullanırken bayram ikramiyeleriyle ilgili net bir tarih duyurusunda bulunmadı.
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Günü: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Günü: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Günü: 12 Temmuz Salı