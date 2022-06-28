Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve zaman ödenecek?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2022, KAÇ TL?

İlk bayram ikramiyesi, nisan ayının sonunda Ramazan Bayramı için emeklilerin hesaplarına yattı. Şimdi ise Kurban Bayramı için emekli ikramiyesi bekleniyor. Tüm emeklilerin gözü hesaplarında duruyor. Emekli ikramiyesi bu yıl için toplam 2200; yani Kurban Bayramı için 1100 TL'dir.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. Geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene de 1 Temmuz ile 8 Temmuz arasında bayram ikramiyelerinin verilmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz konuyla ilgili bir tarih açıklaması mevcut değil.

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.