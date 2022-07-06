Kurban Bayramı’nda et nasıl saklanır? Kurban eti yıkanır mı, nasıl muhafaza edilir? İşte kurban eti saklama yöntemleri!

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? İŞTE SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Kurban kesildikten sonra etteki sinirler hala canlı olabileceği için hemen tüketilmesi sağlık açısından uygun değildir. Bu nedenle umanlar, bayramın ilk günü kesilen kurban etlerinin hemen tüketilmemesi ve dinlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu noktada kurban etlerinin nasıl saklanacağı konusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır.

Kurban etlerinin saklanması için belirli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında kurban etlerinin, parçalar halinde temiz kaplara konularak ve güneş görmeyen serin bir yerde 3-4 saat bekletilmesi gelmektedir.

Bekletme sırasında etlerin hava alması sağlanmalı ve bu süre sonunda oda sıcaklığına ulaşan etler buzdolabına kaldırılmalıdır.

Kurbanlık etin dayanma süresi, normal buzdolabı koşullarında en fazla 3 - 4 gündür. Ancak etler kıyma haline getirilirse bu süre 1 - 2 gün kadardır. Etlerin daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için buzlukta dondurulmuş olarak saklanması gerekir. Ancak dondurulmuş etlerin de belirli bir raf ömrü olduğu unutulmamalıdır.