Kurban Bayramı’nda et nasıl saklanır? Kurban eti yıkanır mı, nasıl muhafaza edilir? İşte kurban eti saklama yöntemleri!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, bu yıl 9 Temmuz tarihinde başlıyor. Bayram hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Müslümanlar, kurban ibadetlerini de yerine getirerek manevi huzura kavuşmanın hayalini kuruyor. Kurban kesiminin ardından dağıtılan etlerin nasıl muhafaza edileceği ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar, '' Kurban Bayramı'nda et nasıl saklanır? Kurban eti yıkanır mı, nasıl muhafaza edilir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte kurban eti saklama yöntemleri!
KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? İŞTE SAKLAMA YÖNTEMLERİ
Kurban kesildikten sonra etteki sinirler hala canlı olabileceği için hemen tüketilmesi sağlık açısından uygun değildir. Bu nedenle umanlar, bayramın ilk günü kesilen kurban etlerinin hemen tüketilmemesi ve dinlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu noktada kurban etlerinin nasıl saklanacağı konusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılmaktadır.
Kurban etlerinin saklanması için belirli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında kurban etlerinin, parçalar halinde temiz kaplara konularak ve güneş görmeyen serin bir yerde 3-4 saat bekletilmesi gelmektedir.
Bekletme sırasında etlerin hava alması sağlanmalı ve bu süre sonunda oda sıcaklığına ulaşan etler buzdolabına kaldırılmalıdır.
Kurbanlık etin dayanma süresi, normal buzdolabı koşullarında en fazla 3 - 4 gündür. Ancak etler kıyma haline getirilirse bu süre 1 - 2 gün kadardır. Etlerin daha uzun süre muhafaza edilebilmesi için buzlukta dondurulmuş olarak saklanması gerekir. Ancak dondurulmuş etlerin de belirli bir raf ömrü olduğu unutulmamalıdır.
KURBAN ETİ BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?
Doğranmış etlerin raf ömrü kısadır. Bu nedenle kurban etlerinin derin dondurucuda büyük parçalar halinde saklanması önerilir.
Yemeklerde ve mangallarda kullanılacak etler, doğranıp poşetlerle saklanabilir. Ancak eti ne yapacağınıza karar veremiyorsanız büyük parçalar halinde dondurucuya atıp sonradan çözdürüp tüketmeniz önerilir. Buzluğun -18 derecede olması etlerin daha uzun süre saklanması için yeterlidir.
Poşet içindeki etlerin hava almaması oldukça önemlidir. Hava alan etin yapısı bozulabilir ve poşet içinde buzlanma meydana gelebilir.
KURBAN ETİ YIKANIR MI?
Kurban etinin en doğru şekilde saklanması, sağlık açısından önem arz etmektedir. Eti işlemeye başlamadan önce etin iyice soğuması ve katılaşması beklenmelidir. Eti işlemek için en doğru zaman dilimi, kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır.
Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşıldığında bu kısımların yıkanmak yerine kesilmesi önerilir. Çünkü etin yıkanması, bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur.