LGS tercih robotu ve kılavuzu ile adaylar 4 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla tercihlerini yapacak. Hal böyleyken şimdiden puan ve yüzdelik dilimlerine uygun okulları listelemeye başladılar. Gerek tercih yapacak öğrenciler gerekse veliler bu noktada "LGS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl ve nereden yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Kılavuz, sınava ilişkin sonuçların açıklanmasından oldukça kısa bir süre sonra adayların erişimine açılmıştı. Böylece süreçle ilgili detaylar duyurulmuş oldu. İşte LGS tercih robotu ve kılavuzu ve ayrıntılar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Yayımlanan kılavuza göre; LGS tercihleri 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacak ve 20 Temmuz tarihinde sona erecek. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihlerin ise mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması büyük önem taşıyor.

LGS TERCİH KILAVUZU VE ROBOTU 2022

8. sınıftan lise düzeyine geçecek adaylar, iki farklı yerleştirme şekliyle okullara kaydını yapabilecek. Öte yandan işlemlerin daha kolay yapılabilmesi adına MEB'in LGS tercih robotu ekranı da kullanılabilecek. İşte kılavuzda yer alan detaylar...