Lise tercihleri için LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. MEB takvimine göre; LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde ilan edilecek. LGS tercih kılavuzunun da yayımlanmasının ardından LGS tercihleri yapılmaya başlanacak. Geçtiğimiz seneye bakıldığında LGS tercihlerinin Temmuz'un ilk haftasında yapılması öngörülüyor. Peki, 2022 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? LGS tercih kılavuzu için gözler MEB'te!
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Geçtiğimiz yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri, 5 Temmuz 2021'de başlamıştı. Ancak bu sene LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.
LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri, 30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.
LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri, merkezî yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde yerleştirme; sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.
Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.