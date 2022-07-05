LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB e okul ile LGS lise tercih (yerleştirme) sonuçları tarihi ne zaman?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercihler alınmaya başladı. 20 Temmuza kadar süreleri olan aday öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı duyurularını takip ediyor. Çalışma takvimi ile birlikte sonuç tarihi de paylaşıldı. Takvime göre temmuz bitmeden LGS tercih sonuçları 2022 erişime açılacak. Peki, LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte sonuç tarihi…
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.
LGS TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!
MEB son dakika duyurdu: 2022 lise tercihleri başladı. LGS tercih robotu ile işlemleri gerçekleştirmek için:
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
30 Haziran 2022 tarihinde açıklanan 2022 LGS sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine yönelmişti. MEB takvimi ile tercih tarihleri de netleşti.
LGS tercih kılavuzu ile belirlenen süreç şu şekilde ilerleyecek:
Lise tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında son gün 17.00'ye kadar yapılacak
Yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak.
NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.