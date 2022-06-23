Mahmut Efendi’nin hayatı ve sözleri: İşte 93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatı ve sözleri

- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

- Tembihat

- Mektubatı Mahmudiyye

Sen anlat, vazifeni yap, gerisini Allâh'a bırak. Hidayet Allâh'tan Mahmud Efendi (Kuddîse Sirruhû)

Sizin tuttuğunuz yol öyle bir yol olsun ki size uyanları cennete götürsün. Mahmud Efendi (Kuddîse Sirruhû)

Doğru demek için hoca olduk, eğri demek için hoca olmadık. Mahmud Efendi. (Kuddîse Sirruhû)

Edep nedir bilir misiniz? Edep hadlere riayet etmektir. En büyük edep de Allâh(Celle Celâlühü)'nün ilahi hududu olan şeriatı muhafaza etmektir. Mahmud Efendi. (Kuddîse Sirruhû)

Müslümanın her işi temiz olacak ve düzenli olacak. Mahmud Efendi Hz. (Kuddîse Sirruhû)

Dalaletle hidayet kazanılmaz Mahmud Efendi

Bu kibri eritmenin çaresi vardır. İnsan ibadet ederken Allâh-u Teâlâ'dan öyle haberdar olmalı ki başka hiçbir şeyden haberdar olmamalıdır. İşte böyle eritilir benlik duygusu. Mahmud Efendi

Vaaz-u nasihatler kalp tarlasının yağmurudur Mahmud Efendi

Kainat edebini muhafaza ediyor, asıl mükellef olan insan edebini muhafaza etmiyor. Mahmud Efendi