MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 4 Eylül 2022 MasterChef’te kim gitti, veda eden isim belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'nin 4 Eylül 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro kadro yarışmacılarından hafta boyu oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda eleme potasına giren Görkem, Burak, Ayaz, Onur, Metin, Fatma Nur arasında birisi hayallerine veda ederek yarışmadan ayrıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'ten elenen yarışmacıyı merak eden izleyiciler ise detayları son dakika "MasterChef kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtlarına bu başlık altından erişebilirsiniz.
TV8 ile MasterChef'te elenen yarışmacı ve tüm son dakika bilgiler şöyle;
2022 MasterChef Türkiye'nin 4 Eylül 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunlarında başarısız olarak eleme potasına giren Görkem, Burak, Ayaz, Onur, Metin, Fatma Nur arasından 1 tanesi hayallerine veda etti.
TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışmada eleme potasındaki 6 yarışmacı mevsim ürünlerinden olan fındık ile yaratıcılık yemeği hazırlamak için tezgah başına geçti. Hata kaldırmayan kritik eleme gecesinde en başarısız tabağı çıkaran yarışmacı MasterChef'e veda eden isim olacak.
Kritik eleme gecesinde fındık ana ürünüyle en yaratıcı ürünü çıkarmak ve hayallerine veda etmek istemeyen eleme adayı ana kadro yarışmacıları jüri şefler tarafından verilen süre içerisinde pek çok tekniği kullanarak ortaya değişik lezzetlere sahip ürünler koymak için kıran kırana mücadele gösterdi.
MasterChef Türkiye'nin en son haftasında eleme potasına giren yarışmacılar şöyle;
MasterChef Türkiye'nin Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde yapılan kritik eleme oyunlarının ilk etabında verilen süre sonunda fındık ile hazırlanan ürünler jüri şeflerin tadımına sunuldu ve tek tek tadılarak değerlendirildi.
Kritik eleme gecesinde tadımların ve değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından başarılı olarak ilk etapta eleme potasından kurtulan isimler Görkem, Burak, Fatma Nur oldu ve başarısız olan Metin, Onur, Ayaz, son etap için Mehmet Şef'in imza yemeği olan "Tiryaki"yi en başarılı ve şefin tabağına en yakın şekilde yapabilmek için bir kez daha tezgah başına geçti.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 4 Eylül 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef son bölümde eleme potasında yer alan Metin, Onur, Ayaz isimlerinden 1 tanesi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmadan elenecek. Elenen isim belli olduğunda burada olacak.