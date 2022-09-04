MASTERCHEF KİM ELENDİ? | TV8 ile 4 Eylül 2022 MasterChef’te kim gitti, veda eden isim belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'nin 4 Eylül 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro kadro yarışmacılarından hafta boyu oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda eleme potasına giren Görkem, Burak, Ayaz, Onur, Metin, Fatma Nur arasında birisi hayallerine veda ederek yarışmadan ayrıldı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'ten elenen yarışmacıyı merak eden izleyiciler ise detayları son dakika "MasterChef kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtlarına bu başlık altından erişebilirsiniz.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterChef'te elenen yarışmacı ve tüm son dakika bilgiler şöyle;