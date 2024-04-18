Metin Akpınar ile aşk yaşayan Suphiye Orancı konuştu: Kocam evde!

Yeşilçam'ın usta ismi Metin Akpınar'a açılan babalık davası Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı. Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 35 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. 1987 yılında Suphiye Orancı ile Antalya'da tek gecelik bir ilişki yaşayan Metin Akpınar'ın dünyaya gelen ikiz kızlarından olan Duygu Nebioğlu, açtığı dava ile usta oyuncunun babası olduğunu kanıtladı. Nebioğlu annesini bulmak için Müge Anlı'ya çağrı yaptı.

"EN SON 2010 YILINDA GÖRÜŞTÜM"

Annesi ile en son 2010 yılında görüştüğünü söyleyen Duygu Nebioğlu "Babamın Metin Akpınar olduğunu yeni öğrenmiştim o zaman. Annem Almanya'da yaşadığı için, görüntülü konuşmuştuk. Karşılıklı çok gözyaşı da döktük. Ama bir daha ne aradı, ne de sordu. Dayımlarım ve teyzemlerin üzerinden de ulaşamıyorum" diyen Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı.

"METİN AKPINAR FİLMLERİYLE BÜYÜDÜM"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Nebioğlu, Metin Akpınar fimleriyle büyüdüğünü dayısının itirafıyla Metin Akpınar'ın babası olduğunu öğrendiğini anlattı.

CANLI YAYINDA ANNESİNE SESLENDİ

Annesini neden bulmak istediğini canlı yayında açıklayan Duygu Nebioğlu, Suphiye Orancı'ya seslendi. Nebioğlu şunları söyledi: 45 gün sonra 36 yaşına gireceğim. Yıllardır bir şekilde sessiz kaldın biz bunlarla uğraşırken hayatlarımızdaki eksik noktayı ararken sen bunları yok saydın.. Neyden korktun neyle yüzleşmek istemedin bilmiyorum ama bana anlatmanı istiyorum. Ben artık 36 yaşında bu hikayeyi geride bırakmak kendi hayatıma devam etmek istiyorum.

ALMANYA'DAKİ ARKADAŞI KONUŞTU: İKİ KIZI VAR KOCASI MÜHENDİS

Suphiye Orancı'nın Almanya'da yaşayan bir arkadaşı olan Merve Kutlay da dün katıldığı canlı yayında Orancı'nın Düsseldorf'a yakın küçük bir kasabada yaşadığını anlattı. "Türkiye'deki kızlarından hiç bahsetmedi. Burada iki kızı var kocası mühendis" açıklamasını yaptı. Yayının ardından izleyici, soluğu Orancı'nın evinde aldı. Kapıyı açmayan ancak soruları diafondan yanıtlayan Orancı'nın "Kocam evde, bu konu hakkında konuşmak iyi bir fikir değil. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

UĞUR DÜNDAR BABAM DEMİŞTİ... DİLARA GÜLATAN KONUŞTU: DNA SONUCUNA İTİRAZ EDECEĞİM

Öte yandan Suphiye Orancı'nın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve babasının gazeteci Uğur Dündar olduğunu iddia eden Dilara Gülatan da canlı yayına katıldı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapora itiraz edeceğini açıklayan Gülatan,