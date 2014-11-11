Miras kavgasında çeviri hatasına suç duyurusu

İstanbul'da 1960'lı yıllarda açtığı tatlıcı dükkanıyla iş hayatına atılan ve 80'lerde Türkiye'nin sayılı zenginleri arasına giren Mehmet Salih Tatlıcı, 2009'da yaşamını yitirdiğinde ardında milyar dolarlık bir miras bıraktı. Salih Tatlıcı'nın vefatı ardından ilk eşinden olma büyük oğlu Mehmet Tatlıcı mirasta daha çok payı olduğu iddiasıyla üvey kardeşi Uğur Tatlıcı ile onun annesi Nurten Tatlıcı aleyhine çeşitli davalar açmıştı. Uğur ve Nurten Tatlıcı'nın ABD'deki mallarında payı olduğu iddiasıyla Florida'da dava açan Mehmet Tatlıcı'nın, ABD'deki mahkemeye Türk Medeni Kanunu'nun bazı maddelerini yanlış tercüme ederek sunduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da savcılığa başvuran Nurten Tatlıcı, Mehmet Tatlıcı hakkında özel belgede sahtecilikten işlem yapılmasını talep etti.Nurten Tatlıcı'nın avukatının yaptığı şikayette, Türk Medeni Kanunu'nun 220. maddesine "olmayan 5'inci Madde" eklendiği kaydedildi. Şikayete göre, Mehmet Tatlıcı'nın avukatının ABD mahkemesine verdiği dilekçedeki yanlışlıkları anlatan bir de hukuki mütalaa eklendi. Mütalaada, 16 ayrı hataya dikkat çekildi. Şikayette Florida Eyalet Mahkemesi'nde devam eden davaya verilen dilekçenin mahkemeyi yanıltmaya yönelik olduğu, yanlış tercümeler yaptırılarak istendiği yönde karar çıkarılmaya çalışıldığı ileri sürüldü. Nurten Tatlıcı ayrıca üvey oğlu Mehmet Tatlıcı'nın mirasa dahil olmayan malları da mirasa dahilmiş gibi göstererek, daha çok pay elde etmek amacıyla ABD mahkemesini yanılttığını iddia etti. Mehmet Tatlıcı'nın bu davayla ilgili ABD'deki avukatı aracılığıyla Nurten ve Uğur Tatlıcı'nın avukatına faks göndererek gizli anlaşma teklif ettiği ve anne-oğuldan 740 milyon dolar istediği ortaya çıkmıştı.