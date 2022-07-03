Haberler Yaşam Haberleri Sigara fiyatları son durum güncel liste! 3 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni liste
Giriş Tarihi: 3.7.2022 06:28 Son Güncelleme: 3.7.2022 06:34

Sigara fiyatları son durum güncel liste! 3 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni liste

Sigara fiyatları son durum güncel liste! 3 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni liste

Tütün kullanıcısı ve üreticisi sigara zammı son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Sosyal medyada sigaraya zam geldi iddialarının ardından güncel fiyat listesi merak ediliyor. İçerisinde bulunduğumuz yılın ilk gününden bu yana 3 kez zamlanan tütün ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 8 TL'ye varan bir artış yaşanmıştı. Son dönemde gelen zam haberlerinin ardından sigaraya zam mı geldi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 3 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni sigara fiyatları son bilgiler

Sigara fiyatları gelen zam iddiaları sebebiyle son dakika haberleri arasında bulunuyor. İçtikleri sigara grubuna ait sigara fiyatını merak edenler 3 Temmuz 2022 sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, Marlboro, Parliament, Muratti, Camel, Kent sigara fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Buna göre geçtiğimiz haftalarda yapılan son zamla birlikte en düşük sigara fiyatı 25,50 TL, en yüksek sigara fiyatı ise 40 TL oldu. İşte BAT, JTI, Philip Morris marka marka sigara fiyatları 2022

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Gelen iddialara göre JTİ marka sigaralara 2 TL oranında zam geldi. Buna bakıldığında Camel Yellow 100 48 TL olmuş durumda. Sigara fiyatları için son gelen rakamlar şöyle;

Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

GÜNCEL EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATLARI

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları

Bianca - 27,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Winston: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Marlboro Roll 50: 27,00 TL

Marlboro: 29,00 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

LD: 25,5 TL

Parliament: 29,50 TL

Muratti: 27,00 TL

Muratti BLU: 26,00 TL

Lark: 26,00 TL

Chesterfield: 25,50 TL

L&M: 25,50 TL

Camel: 26 TL

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL

ARKADAŞINA GÖNDER
Sigara fiyatları son durum güncel liste! 3 Temmuz 2022 Sigara zammı sonrası Philip Morris, BAT ve JTİ marka sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni liste
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA