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Giriş Tarihi: 26.11.2022 14:29

Sokakta oynarken aracın altında kalan çocuk öldü

İstanbul Arnavutköy’de sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki Abdulrezzak Şahabi, S.E yönetimindeki aracın altında metrelerce sürüklenerek feci şekilde hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sokakta oynarken aracın altında kalan çocuk öldü

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin bulunduğu sokakta oyun oynayan Suriye uyruklu 6 yaşındaki Abdulrezzak Şahabi'ye S.E yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

Sürücünün fark edemediği çocuk metrelerce sürüklenerek, ağır yaralandı. Şahabi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaza anını gören mahalle sakinlerinden Nurcan Yener, sokakta dik yokuş olduğunu ve aracın frene basmasına rağmen aracın durmayarak çocuğu altına aldıktan sonra metrelerce sürükleyip ezdiğini söyledi.

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Sokakta oynarken aracın altında kalan çocuk öldü
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