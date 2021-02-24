Son dakika: Mersin’de dehşet verici olay! Yürüyüş yaparken ölümden döndü!

12 GÜN HASTANEDE YATTI



Mucizevi biçimde hayatta kaldığını dile getiren Sarmış, "Her sabah yaptığım yürüyüş için dere kenarına geldim. Yolu yarılamışken bir anda 5 köpek saldırdı. Karşı koymaya çalıştım ama her tarafımı ısırdılar. Boğazımı ısırmasınlar diye kolumu koydum. Ensemden ısırdılar. O an öleceğimi sandım. Çevredekilerin yardımı ile hayatta kaldım. 12 gün hastanede kaldım" dedi.