Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Mersin'de dehşet verici olay! Yürüyüş yaparken ölümden döndü!
Giriş Tarihi: 24.2.2021 09:00 Son Güncelleme: 9.4.2022 11:50

Son dakika: Mersin'de dehşet verici olay! Yürüyüş yaparken ölümden döndü!

DHA
Son dakika: Mersin’de dehşet verici olay! Yürüyüş yaparken ölümden döndü!

Son dakika haberler...Mersin'de yakın bir tarihte dehşet verici bir olay yaşandı. 5 çocuk annesi Perihan Sarmış, sabah yürüyüşüne çıktı. Ancak bir süre sonra 63 yaşındaki kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunda çok sayıda yara alan Sarmış, çevredekilerin yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 12 gün tedavi gören talihsiz kadın, başına gelenleri şöyle anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberler...Akılalmaz olay, merkez Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı... Perihan Sarmış, her sabah yaptığı gibi spor için dere kenarındaki yürüyüş yoluna gitti. Yolun yarısına gelen Sarmış'a bir anda 5 sokak köpeği saldırdı.

Çok sayıda yara alan ve vücudunda boğuşmadan kaynaklı morluklar oluşan Sarmış'ı çevredekiler kurtardı. Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarmış, 12 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Vücudunun birçok yerinde diş izi ve morluk oluşan Sarmış, ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

12 GÜN HASTANEDE YATTI

Mucizevi biçimde hayatta kaldığını dile getiren Sarmış, "Her sabah yaptığım yürüyüş için dere kenarına geldim. Yolu yarılamışken bir anda 5 köpek saldırdı. Karşı koymaya çalıştım ama her tarafımı ısırdılar. Boğazımı ısırmasınlar diye kolumu koydum. Ensemden ısırdılar. O an öleceğimi sandım. Çevredekilerin yardımı ile hayatta kaldım. 12 gün hastanede kaldım" dedi.



'GECELERİ UYKU UYUYAMIYORUM'

Başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasını isteyen Sarmış, "Canımı zor kurtardım. Bir an öleceğimi düşündüm. Çok korktum. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Bu köpeklerin sokakta başıboş gezmemeleri gerekiyor. Benim başıma gelen başkasının da başına gelebilir. İhmali olanlardan şikayetçiyim" diye konuştu.

'ANNEM AĞIR YARALAR ALMIŞ'

Perihan Sarmış'ın kızı Pervin Boyağ (39) ise annesini gördükten sonra şoke olduğunu söyleyerek, "Annem ağır yaralar almış, canını zor kurtarmış. İhmali olanlardan şikayetçiyiz" ifadesini kullandı.


Perihan Sarmış'a yardım eden mahalleli Cemal Alak da başı boş köpeklerden şikayet ederek, "Geldiğimizde yerde yatıyordu, her tarafı kan içindeydi" dedi.

Bursa'da köpek dehşeti! Okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar kamerada

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Mersin'de dehşet verici olay! Yürüyüş yaparken ölümden döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA