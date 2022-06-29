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Giriş Tarihi: 29.6.2022 07:32

Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşılıyor! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?

Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşılıyor! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?

Survivor All Star’da final süreci başladı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden yarışmacılar birer birer adaya veda ederken 28 Haziran Salı akşamı yarı final heyecanı yaşandı. Yarı final öncesi elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanmış ve final heyecanına veda eden isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Peki; Survivor’da yarı finale kalan yarışmacılar kimler? Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar? İşte All Star final süreci.

Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı adaya en son veda eden isimle birlikte belli oldu. Son olarak adadan ayrılan isim Hikmet Tuğsuz olurken dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan Karacakaya olmuştu. Öte yandan, 28 Haziran Salı akşamı yarı final heyecanı yaşandı ve finale bir adım daha yaklaşan isimler belli oldu. Peki; Survivor kim elendi? Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?

SURVİVOR'DA YARI FİNALE KİM ÇIKTI? 28 HAZİRAN 2022

28 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında büyük final öncesinde son oyun oynanarak yarı finale kalan 2. yarışmacı belirlendi.

Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde kozlarını paylaşan yarışmacılar kazanan olmak ve yarı final koltuğuna oturmak isteyerek tüm gücüyle mücadele verdi.

SURVİVOR YARI FİNALE KİM ÇIKTI?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında yarı final için yapılan son oyuna kalma başarısı gösteren Nisa ve Adem eşleşmesinde son anda Adem kazanarak yarışmanın yarı finaline adını yazdıran isim oldu.

SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor 2022 All Star yarışmasında adını yarı finale yazdıran yarışmacılar şöyle;

1-BATUHAN
2-ADEM

SURVİVOR SMS OYLAMASINA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Survivor SMS oylamasına kalan yarışmacılar ise şu şekilde;

1-AYŞE
2-NİSA

SMS oy sonuçları, 29 Haziran günü yayınlanacak son bölümde belli olacak.

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Survivor All Star’da finale adım adım yaklaşılıyor! Survivor yarı finale kim çıktı, hangi yarışmacılar?
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