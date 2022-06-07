TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında hafta boyunca oynanan dokunulmazlık ve ödül oyunları sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren Hikmet, Evrim, Nisa, Anıl dörtlüsünden biri SMS sıralaması oylarına göre Survivor'a veda edecek. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılacak olan kritik eleme konseyinde bu hafta Survivor'a veda eden isim ve ödülü oyununu kazanan takımla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler "son dakika Survivor kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden bilgi edinmek için araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? 7 HAZİRAN SMS SIRALAMASI

Survivor 2022 All Star yarışmasında 7 Haziran 2022 Salı günü elenen yarışmacı ve ödül oyununu kazanan takımla ilgili detaylar şöyle;