Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı adaya en son veda eden isimle birlikte belli oldu. Son olarak adadan ayrılan isim Hikmet Tuğsuz olurken dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan Karacakaya olmuştu. Öte yandan, 29 Haziran Çarşamba akşamı yarı final heyecanı yaşandı ve finale bir adım daha yaklaşan isimler belli oldu. Peki; Survivor kim elendi? Survivor finale kim kaldı, hangi yarışmacılar?