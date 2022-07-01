Haberler Yaşam Haberleri Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2022 All Star şampiyonu hangi yarışmacı oldu, kim kazandı? İşte şampiyon olan isim!
Giriş Tarihi: 1.7.2022 08:03 Son Güncelleme: 1.7.2022 08:03

Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2022 All Star şampiyonu hangi yarışmacı oldu, kim kazandı? İşte şampiyon olan isim!

Survivor’da şampiyon kim oldu? Survivor 2022 All Star şampiyonu hangi yarışmacı oldu, kim kazandı? İşte şampiyon olan isim!

Survivor All Star’da şampiyonluk mücadelesi sona erdi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden yarışmacılar birer birer adaya veda ederken 28 Haziran Salı akşamı yarı final heyecanı yaşandı. Yarı final öncesi elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanmış ve final heyecanına veda eden isim Hikmet Tuğsuz olmuştu. Peki; Survivor’da kim şampiyon oldu? Survivor şampiyonu kim oldu ve kim kazandı? Survivor All Star şampiyonu.

Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı adaya en son veda eden isimle birlikte belli oldu. Son olarak adadan ayrılan isim Hikmet Tuğsuz olurken dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan Karacakaya olmuştu. Öte yandan, 29 Haziran Çarşamba akşamı yarı final heyecanı yaşandı ve finale bir adım daha yaklaşan isimler belli oldu. Peki; Survivor kim elendi? Survivor finale kim kaldı, hangi yarışmacılar?

SURVİVOR'DA YARI FİNALE KİM ÇIKTI? 28 HAZİRAN 2022

28 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında büyük final öncesinde son oyun oynanarak yarı finale kalan 2. yarışmacı belirlendi.

Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde kozlarını paylaşan yarışmacılar kazanan olmak ve yarı final koltuğuna oturmak isteyerek tüm gücüyle mücadele verdi.

SURVİVOR YARI FİNALE KİM ÇIKTI?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında yarı final için yapılan son oyuna kalma başarısı gösteren Nisa ve Adem eşleşmesinde son anda Adem kazanarak yarışmanın yarı finaline adını yazdıran isim oldu.

Bu akşamki oylama sonucunda ise yarı finale adını yazdıran diğer isimler Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya olmuştu. Ardından Survivor finalistleri de belli oldu.

İşte finale kalan iki isim;

SURVİVOR FİNALİSTİ KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star yarışmasında adını finale yazdıran yarışmacılar şöyle;

1- Adem

2-Nisa

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan sonuçlara göre Survivor 2022 All Star yarışmasının şampiyonu NİSA oldu.

SURVİVOR SMS OYLAMASINA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Survivor SMS oylamasına kalan yarışmacılar ise şu şekilde;

1-AYŞE
2-NİSA

SMS oy sonuçları, 29 Haziran günü yayınlanacak son bölümde belli olacak.

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Survivor'da şampiyon kim oldu? Survivor 2022 All Star şampiyonu hangi yarışmacı oldu, kim kazandı? İşte şampiyon olan isim!
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