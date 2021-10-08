Tarsus’ta silahlı kavgada 9 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 1747 sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre daha önceden aralarında husumet bulunduğu gerekçesiyle mahalle sakinlerinin barıştırmak için bir araya getirdikleri 2 ailenin arasındaki tartışma önce münakaşaya, ardından silahlı kavgaya dönüştü.

Vedat Ş., Hakan Ş, Ali Ş. ve Halil Ş ile yine aynı sokakta ikamet eden Yusuf Ş., Şahin Ş., Davut Ş. ve Selim Ş. arasında karşılıklı tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından her 2 taraf birbirlerine tüfek ve tabancayla karşılıklı ateş etmeleri sonucunda Ali Ş. isimli şahıs sırt ve sol omuz kısmından hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanarak Tarsus Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Silahlı kavgada mahalle sakinlerinden 3'ü kadın ve 5 erkek şahsın hafif şekilde saçma ile yaralandığı, yapılan incelemede 2 adet dolu 2 adet boş kartuş ve 1 adet 7.65 boş kovan ele geçirildiği kaydedildi.

Olaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli polis tarafından yakalanırken, diğer iki şüpheli şahıs ise aranıyor.