Uzman Çavuş nişanlısını beylik silahıyla öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

"GAZİANTEP'TE NİKAH KIYACAKLARDI"

Tutuklanan Gizem E.'nin Samsun'dan arkadaşı Gülçin Demirci, çiftin evlerinde mayıs ayında bir gece kaldığını belirttikten sonra şöyle devam etti: "İlk başlarda Zeynel ve Gizem gayet iyilerdi. Samsun'dan çok mutlu şekilde ayrıldı. Evlenme planları olduğunu her ikisinin ağzından da duydum. Hatta Zeynel'in memleketi Gaziantep'te nikah kıymayı, sonra İstanbul'a dönüp yatta parti yapmayı bile planlıyorlardı. Yaklaşık bir ay önce araları Zeynel'in telefonundaki bazı şüpheli numaralardan ve arkadaşlarıyla olan sohbetlerinden dolayı bozuldu. Cinayetten bir ay önce Gizem bana, ilişkisine son verip, Samsun'a geri dönmek istediğini söyledi. Fakat, Zeynel onu dönmemesi için yalvararak ikna etti. Hatta Zeynel, Gizem'i inandırmak için tüm sosyal medya hesaplarını da kapattı. Gizem'in rahat etmesi için yeni bir ev tuttu."

"ZEYNELİN ONU DARP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ, BANA FOTOĞRAFLARI ATTI"

Gizem E.'nin Ş. Abla diye hitap ettiği arkadaşı yakın arkadaşı Ş.K. ise olayla ilgili şunları söyledi: "Kasımda sosyal medyadan tanıştılar. Ben ilk başlarda Samsun'dan İstanbul'a' taşınmaması için çok uyardım fakat sonra Zeynel ile konuşup, Gizem'i sevdiğine ikna oldum. Gizem için 'Sevdiğim kadın' diyordu. Gelinlik baktığını, çocuk yapma planları olduğunu da biliyorum. Gizem'in, Zeynel'e güvensizliği vardı. Bu sebepten tartışmalar yaşıyorlardı. Cinayetten bir hafta kadar önce Gizem bana 'Beni affet Ş. Abla, ne olduysa oldu. Sorumlusu Zeyneldir" diye bir mesaj attı. İntihar edeceğini düşündüm, defalarca arayıp ulaşamadım. Bu olayın devamında da Gizem bana Zeynel'in onu darp ettiğini, ağzından köpük gelene kadar boğazını sıktığını söyledi ve boynundaki morlukların fotoğrafını da attı. Bu olay üzerine Gizem'e her şeyi bırakıp, dönmesini söyledim fakat bana Zeynel'in barışmak için yeniden yalvardığını, bir ömür ondan vazgeçmeyeceğini ve onu çok sevdiğini söyledi. Bunun üzerine Gizem'e çok kızdım. Sonrasında aramak için elim telefona gitti fakat arayamadım. Zaten sonra cinayet haberi geldi."