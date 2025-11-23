Küresel güç haritalarındaki tektonik kaymalar giderek somutlaşıyor. İlginçtir, küresel değişimleri en iyi yorumlayan ülke liderleri ise genellikle Almanlar oluyor. Jeopolitik açıdan şu an pek etkili görünemeseler de tarihi 'weltpolitik/ dünya politikası' refleksleriyle hareket eden Alman liderler yaptıkları dobra açıklamalarla dikkat çekiyor. Nitekim 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi başladığında dünyanın dönüm noktasında bulunduğunun altını çizen dönemin Almanya Başbakanı Olaf Scholz haklı çıktı. Geldiğimiz aşamada ABD, Avrupa'yı 'by-pass' ederek Rusya ile 28 maddelik bir Ukrayna barışına vardığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna barış planı medyaya sızmadan önce selefi Scholz'u aratmayan bir çıkışta bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz de, "Batı'da 80 yıldır, Doğu'da 35 yıldır var olan dünya düzeni sona erdi. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Küresel güç merkezleri köklü bir değişim içinde. Avrupalılar, gelecekteki siyasi düzenin nesnesi mi yoksa öznesi mi olmak istediği sorusuna cevap vermeliler" serzenişinde bulundu.

***

Almanya'nın liderliğini yaptığı Avrupalı ülkeler yanında yeni dönemin kaybeden ve gözden düşen aktörlerinden biri de. Ortadoğu ve İsrail'in bir numaralı hamisibile bunu net şekilde ortaya koyuyor.Ukrayna barış planının medyayasızdırılması, önceki dönemin dışladığıBeyaz Saray'daNewYork Belediye BaşkanıOval Ofis'teMedyanın canlı verdiği görüşmede bir soru üzerine Mamdani, "ABD'yi Gazze'de soykırımla suçlamadığını, ABD'yi Gazze'de soykırım yapan İsrail'i finanse etmekle suçladığını" belirtti.Trump'ın bu açıklamayı itiraz etmeden sessizce dinlemesi dikkat çekiciydi. Son olarak Amerikan sağ kanadındayol açtığı siyasi çatlağın daha da derinleşmesi. Bundan cesaret alan siyonist kanada yakın bazı vekillerin darbe çağrısını aratmayacak şekilde orduyu Trump'a karşı harekete geçmeye davet etmeleri...

***