ABD, can simidi olarak sarıldığı Türkiye üzerinden İsrail'i durdurmaya çalışıyor. Epstein dosyasının da gösterdiği gibi siyonist lobi hemen her alandaki hâkimiyeti nedeniyle siyasileri ve derin devlet yapılarını neredeyse esir almış durumda.

Ancak siyonist lobilerin tahakkümüne rağmen İsrail ile ABD arasında derin bir jeopolitik ayrışma süreci yaşanıyor. Gazze'deki soykırımdan sonra ABD'nin İsrail'e ve siyonist hedeflerine bakışı reel-politik dinamiklerden dolayı değişmiş durumda.

İsrail'in bu ayrışmayı Epstein dosyası benzeri şantajlar ve ekonomik sabotajlarla devam ettirmesinin devri artık kapanıyor. Nitekim 20 maddelik Gazze barışı planında ısrarcı olan Trump yönetimi içeriden ve dışarıdan gelen bütün baskılara rağmen rotasını değiştirmiyor.

Yeni süreçte Gazze ve Batı Şeria'nın ilhakını şimdilik önleyen ABD, Filistin'i kendi mandası altına alıp uluslararası bir koalisyon eliyle yönetmek istiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dün gece oylanan ve Rusya ile Çin'in çekimser kalması nedeniyle büyük ihtimalle kabul edilmesi beklenen planda da bu açıkça görülüyor.

***

ABD'ningörevlendirilmesine ilişkin tasarınınönünü açabilecek ifadeler barındırması İsrail'de paniğe yol açtı. Özellikle tasarıdaki "Filistin Yönetimi'nin reform planı makul bir biçimde uygulanmasının ve Gazze'nin yeniden inşasında ilerleme kaydedilmesinin ardındanyönelik güvenilir bir yol için koşullar sağlanabilir" maddesi Tel Aviv'de fırtınaların kopmasına yol açtı.İsrail Başbakanı, BMGK'nın Gazze'ye ilişkinoylaması öncesinde Filistin Devleti kurulmasınayönelik her türlü girişime karşıçıkacağını açıkladı. Fakat İsrail ne yapsadaartık.Ancak soykırımcı siyonistlerin alttan almasına aldanmamak lazım. Çünküİsrail'in meşruiyetini uluslararası hukuktan değil siyonist teolojiden ve İsrailiyat zırvalarından aldığını unutmayalım.

***