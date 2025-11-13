Küresel siyasette emperyal merkezdeki güç odaklarının en korktuğu şey gerçekleşiyor. Uluslararası kamuoyu artık algoritmalara ve manipülasyonlara aldanmıyor. Çünkü küresel siyasetin mahiyeti ve bu mahiyete yönelik tepkiler değişiyor. Bu köklü dönüşümü 'işlemsel olandan ontolojik olana doğru artan itiraz' şeklinde formüle etmek mümkün.

Daha anlaşılır bir dille söylersek sömürgeci ve ırkçı devletlerin kirli eylemlerini ve bu eylemleri uygulayan hükümet veya siyasetçilerini hedef almak yerine dünya kamuoyu artık bu devletlerin dayandığı düşünce, inanç ve ideolojiyi mahkûm ediyor.

Bunun en somut kanıtı ise İsrail devleti ile onun siyonist ideolojisidir. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar katliamları gerçekleştiren ve bebekleri sistematik şekilde hunharca öldüren İsrail devletinin eylemlerinin tek sorumlusu sadece sadist Binyamin Netanyahu ve diğer yöneticiler değil.

Siyasetçilerin fiilleri kadar bu mezalimi besleyen ve bu soykırımcı cürmü meşrulaştıran sapkın ideoloji ya da teoloji de mahkûm ediliyor. O sapkın ve sadist düşünce de siyonizmdir.

Küresel vicdanın gösterdiği bu kolektif reaksiyon siyonistlere hafakanlar yaşatıyor. Aynı hafakanı 10 Kasım 1975'te de yaşamışlardı.

50 yıl önce, SSCB ve Arap devletlerinin girişimiyle BM Genel Kurulu 3379 sayılı 'siyonizm ırkçılıktır' kararını kabul etmişti.

***

***

Batı'daYahudiler hakkındakianlayışı bu kezversiyonuyla yeniden tedavüle giriyor. Siyonizm artık çağımızınolarak damgalanıyor. Ve haliyleher Yahudi siyonizmle özdeşleştiriliyor.paravanıyla toplumsal ve kolektif kültürel cürümlerini kişiselleştirip paçayı kurtaramayacaklar. Netanyahu'yuseçme senaryosu ise artık tutmuyor.Dünya kamuoyudüşüncesinde.Hastalıklı olmayan hayvanlar iseşartları çerçevesinde muamele görüyor.Haliyle siyonizme tepki çığ gibi büyüyor.Batı'da veABD'de siyonistleri en çok korkutan dabu küreselleşme.Niştekimsloganı ABD kentlerindehaykırışınadönüşerek küreselleşiyor.Hâsılı kelam, tıpkındeki gibi. Basit bir işlemsel hata devasa ontolojik yıkımlara yol açabiliyor.