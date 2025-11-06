ABD'nin New York kenti belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani'nin kazanması yerel, ulusal ve küresel siyaset açısından birçok denklemin dayandığı ezberlerin bozulduğuna, güce ve paraya dayanan demokrasinin sonuna işaret ediyor. Dünya medyası, annesi Ugandalı, babası Hintli, eşi Suriyeli ve kendisi Amerikalı olan 34 yaşındaki Mamdani'nin zaferini her yönüyle sorguluyor.

Yaklaşık 200 dilin konuşulduğu göçmen kenti New York'ta zenginlerin değil halkın çıkarını önemseyenler ve Gazze için sessiz kalmayanlar kazandı.

Hukuk profesörü Ziyad Motala, El Cezire'deki analizinde, "Bu seçim siyasi imtiyazları erdem ve parayı liyakatle karıştıran bir düzenin ahlaki reddidir" diyor. Dolayısıyla milyarderlere, siyonist lobiye, kartel medyasına, İslamofobik ırkçı çevrelere ve hatta kendi partisinin ambargosuna rağmen Mamdani galip geldi. Bu sonuç bize çürümüş güçlü sınıfların iktidarı belirleme yeteneklerini kaybettiğini de gösteriyor.

***

Çünkü sadece ABD'de değil dünyanın her yerinde siyaset artıktemsil etmiyor. Bunun yerine iktidara gelenler Wall Street'e, lobilere, müteahhitlere, bankacılara ve savaş tüccarlarına hizmet ediyor. Bu yüzdenhizmetini önceleyen Mamdani'nin temsil ettiği anlayışafayda var.Yoksa hemen her ülkede halkların ahlaken ve ideolojik olarak çürümüş siyaset sınıflarına yönelik tepkilerini yanlış okuruz.Mamdani'nin kazanmasıCumhuriyetçi Parti ve ABD BaşkanıDonald Trump kadar Demokrat Parti'nin de kaybettiğineişaret ediyor.Çünkü küresel rantçılara ve soykırımcılara destek veren Joe Biden gibi liderler kendi oy tabanlarına karşı da ihanet içindeydi.Mamdani'nin başarısı Cumhuriyetçi siyasetteki çöküş yanında Demokratlardaki sistematik çürümüşlüğü de mahkûm ediyor.Siyonizmi eleştirdiği ve Gazze'deki İsrail zulmünü kınadığı içinyönelik Yahudi lobisinin karalama gayretleri sonuçsuz kaldı.

***

Seçmenler Mamdani'nin ahlaki ve siyasi duruşunu takdir etti. Zira insanlar artık sosyo- ekonomik adalete ve hizmete dayanan siyaset kadarde önemsiyor. Güce, paraya ve lobilere endeksli siyaset çağı artık kapanıyor.da seçkinci zümrenin imdadına yetişemiyor.kitleleri uyuşturamıyorartık. Hayat pahalılığı, beklentiler veçekilen acıların yol açtığı bilinçsel, duygusal veahlaki tepkinin sahiciliği, rantçı elitlerin bütünpropagandalarını işlevsiz kılıyor. Seçmen riyakârlarıdeğil samimiyeti tercih ediyor.Bu bağlamdasavunucularınınMamdani'ye 'sakıncalı piyade' muamelesiyapması da sonuç vermedi.Çünkü Mamdani'ye oy verenlerin çoğunluğufarkında.Dolayısıyla Mamdani'nin başarısı sadece New York'ta değil ABD'nin genelinde ve dünyada dayol açacaktır. Umarız Amerikalı sakıncalı piyadelerin bu zaferi,görüldüğü üzere tarihteki benzerlerinin akıbetine uğramaz.