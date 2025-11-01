Küresel güç politikasına yön veren aktörlerdeki yüksek beklentiler ve düşük güven, karşılıklı şüpheleri ve Gazze'den Sudan'a, Ukrayna'dan Venezuela'ya kadar uzanan farklı coğrafyalardaki bölgesel kaosları daha da derinleştiriyor.

Zira teknolojik açıdan insanlığın geldiği aşama kimsenin -buna en güçlüler de dâhil- artık savaşları kazanma ihtimalini yok ediyor. Savaşlar kazanılamayınca sorunlar kronik çatışmalara dönüşüyor. Zafere ulaşamayacağını gören taraflar bu kez zaman kazanmaya çalışıyor.

Masada veya sahada olsun fark etmiyor, büyük güçler ile bölgesel güçler arası rekabette en dikkat çeken mücadele biçimi artık vakit kazanmaya odaklanmış durumda. Gazze ateşkesinde de bunu görüyoruz. Ukrayna ve Venezuela krizlerinde de ve son olarak Sudan'da yeniden alevlenen iç çatışmalarda da bu yapısal sorunla yeniden yüzleşiyoruz.

Dolayısıyla ABD, Çin ve Rusya arasındaki mücadele veya uzlaşı gayretlerinin nihai amacı yüzleşmekten ziyade "zaman kazanma" stratejisine dayanıyor.

***

Her ne kadararasında bazen ezber bozanbuluşmalar olsa daHer şeyin ölçüsü eskidende olduğu gibi günümüzde de hâlâcephedir.Bu nedenle hakkı ve hukuku mahkemelerde, uluslararası toplantılarda veya zirvelerde arayanların varacağı yer her zamanki gibi yine derin bir hayal kırıklığı oluyor, olacaktır.Son olarakHint-Pasifik bölgesiningeleceği masaya yatırıldı. Bu çerçevedeABD Başkanı Donald Trump ile enbüyük küresel rakibi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping , 30 Ekim'de tarife savaşları venadir elementler yarışı başta olmak üzerebirçok sorundaUzlaşıya varıp barış ilan etmeleri de sıcak bir savaşa tutuşmaları da şu an için güç mücadelesini şekillendiren çok katmanlıaykırı. Zira mevcut statüko

***

Hatta Putin, Trump ve Şi gibi liderlerin yakın frekanstaki siyaset tarzları aralarında güveni yeniden tesis bile edebilir. AncaknihayetindeUlusal ve uluslararası gerçekliğe endekslidir. Haliyle küresel stratejiler liderlerin görüşme, diplomasi, tören ve el sıkışmalarından arındırıldığında geriye sadecekalır.Bu nedenle mevcut küresel tablodaki güç mücadelesiuygun değil. Herkes birbirine bağlı ve bağımlı. Bu yüzden de kimse başına buyruk bir siyaset izleme lüksüne sahip olamıyor. Örneğin, üst perdeden herkese tehditler savuranÇin'in ekonomisi de ABD'ye bağlı.Savaş uçaklarından akıllı telefonlara kadar her alanda kullanılan hayati önemdekiDoğrudur, şu an küresel tedarik zincirinin yüzde 70'i Çin'den geçiyor. Fakat nadir elementlerin işlenmesindekidurumda. En dayanıklı mıknatıs ve mikroçip pazarının yüzde 80'i bu iki ülkeden geliyor. Çin'in bu alandaki payı sadece yüzde 15.Hâsılı kelam, küresel jeopolitik tablo ve realitelergerçekleşmesine izin verecek durumda değil. Bu nedenle barıştan ve uzlaşıdan ziyade her alandadönemine giriyoruz. ÇünküHerkes bu yüzden zaman kazanmaya çalışıyor.