Gazze dünya için büyük bir insanlık imtihanıydı. Fakat bu zorlu sınavdan çok az kişi ve ülke yüzünün akıyla çıkabildi. Küresel sistem sınıfta kaldı. Bu bağlamda Gazze, herkesin sahteliğini ortaya çıkardı, yüzlerdeki maskeleri düşürdü. Ahlaki, vicdani ve insani değerleri sözde kalan Batı endeksli uluslararası sistemin aslında nasıl bir kölelik ve barbarlık düzeni olduğunu bütün dünyaya gösterdi.

Ve geldiğimiz aşamada sadece soykırımcı İsrail rejimi değil ona açıkça destek veren onlarca ülke de artık insanlığın kara listesinde yer alıyor. Nitekim BM'nin hazırladığı son rapora göre başta ABD ve Avrupalı ülkeler olmak üzere 63 ülke İsrail'in Gazze'deki vahşi soykırımının başlamasında ve devam etmesinde her açıdan suç ortağı konumunda.

Rapora göre içinde bazı Arap devletlerinin de bulunduğu 63 ülke İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımına olanak sağlayan 'toplu suça' ortak. Hepsi organize bir şekilde bu soykırıma yataklık etti. Çünkü iki yıl boyunca canlı yayınlanan bu mezalim üçüncü devletlerin doğrudan desteği, askeri katkısı, istihbari kalkanı, maddi yardımı, diplomatik koruması ve bazen de aktif katılımıyla devam ettirildi.

***

ise ABD, Almanya İngiltere ve İtalya gibi ülkeler. Raporda, çoğunluğunuBatılı ülkelerin oluşturduğu suç ortaklarınındesteği olmadan İsrail'in Gazze'yeyönelik sistematik soykırım saldırılarınısürdüremeyeceğinin altı özellikle çiziliyor., raporu sunarkenyaptığı açıklamada Arap ülkelerindensoykırım saldırıları boyunca İsrail ile ticaretiniartırdığını kaydederkenvurgulamasıoldukça dikkat çekici.Raporda, Türkiye'nin öncülük ettiği İsrail ile ticareti askıya alma hamlelerine daha sonraile diğer ülkelerin de katılmaya başladığı kaydediliyor.bugün insanlık için yeni bir umut kapısını aralamış durumda.Rapordan da anlıyoruz kiolmuş. BM raporundaki bu tespit,suratına bir tokat gibiiniyor ve bütünilk elden çürütüyor.

***

BM raporundaki bu tarihi tespit, Türkiye'ye iftirada sınır tanımayanların kepazeliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Oysa kimse unutmamalı kisoykırım saldırılarına başlar başlamaz dünyanın katilayağa kalkıpdarmadağın eden tek lider Sayın Erdoğan'dıDünyanın yüzünediyen Erdoğan, İsrail'in Hamas'ıDEAŞ'laştırma oyununu akamete uğrattı.Bugün soykırımın en büyük sponsoruTürkiye'nin kararlı direnişidir. Geldiğimiz aşamada ABD Başkanı Donald Trump'ın da sık sık dile getirdiği gibi Türkiye'nin desteğiyle sağlanan Gazze ateşkesi ve barış planı, şimdiden siyonistlerin kâbusuna dönüşmüş halde. ÇünküsoykırımcılarınTürkiye'nin ticaret ambargosuyla başlattığı hamlelerden sonra hem masada hem sahadaki kararlı duruşu bugün tüm dengeleri ve kurguları altüst ediyor. Dünya artıkgörüyor. Hâsılı kelam, küresel soykırım ittifakını parçalayan Türkiye şimdi detaşlarını döşüyor.