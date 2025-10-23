İsrail'deki siyonist rejimin Gazze'deki barbar soykırımını Batı'dan ve küresel sisteminden ayrı düşünmek mümkün değil. Zira bu vahşet her yönüyle Batılı sömürgeci zihniyetin devamı ve pratiğidir. Zaten İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte "Batı medeniyetini savunuyoruz. Gazze'de herkes suçlu ve bedelini ödemeli" diyerek saldırı emrini vermişti.

Güney Afrika'daki kurtuluş mücadelesinde aktif rol oynayan hukuk profesörü Ziyad Motala, Middle East Eye'daki "Gazze soykırımının ardından Batı'nın ahlaki iddiası paramparça oldu" başlıklı yazısında bu gerçeği eğip bükmeden dile getiriyor.

Özellikle şu cümlesi siyonazist Batı'nın içyüzünü net şekilde açıklıyor: "Gazze bize bir şey öğrettiyse o da sözde kurallara dayalı uluslararası düzenin çöktüğü değil, aslında böyle bir düzenin hiç var olmadığıdır." Evet, 'uluslararası düzen' denen şey aslında hiç var olmadı ki çöksün. Peki o zaman, uluslararası hukuka dayalı olduğu söylenen 'küresel sistem' nedir?

***

Batı'nın dünyaya empoze ettiği uluslararası hukuk aslında diğer uluslara vurulmuş bir kölelik prangasıdır. Sistematik sömürü düzeneğidir.veciz ifadesiyle "Avrupalı için kanun, eski Yunan'dan beri büyük sineklerin yırtıp geçtiği, küçüklerin takılıp kaldığı bir örümcek ağıdır."Zaten bu yüzden olsa gerek Batı'nın en 'kalemlerinden ve aydınlanmacı dünya görüşünün kurucu babalarından sayılandiyerek sömürgeciliği hayatın bir rutini diye normalleştiriyor. Ataları gibi şu anki Batılılar için de hukuk özellikle deher açıdan sömürgeci mahiyete sahip bir imparatorluk hukukudur. Ve bu hukuk doğası gereği zayıflara karşı katı, güçlülere karşı ise yumuşaktır.

***