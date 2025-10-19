Karabağ, Libya, Suriye, Ukrayna ve son olarak Gazze'de görüldüğü üzere küresel jeopolitik devinimler emperyal statükonun fay hatlarında kırılmalara yol açıyor. Bu analitiği Kıbrıs özelinde incelersek, Ada'nın yakın dönemde Türkiye lehine büyük bir dönüşüme daha sahne olacağını kestirmek zor değil. Yani Kıbrıs'ı hangi nedenlerle bıraktıysak yine aynı dinamiklerle geri alıyoruz. Kıbrıs'ın 1878'de anavatandan ayrılışıyla başlayan göçü 1960'lardan sonra tersine döndü.

Çünkü Kıbrıs'ın elimizden çıkışında etkili olan jeopolitik faktörler artık aleyhimize değil lehimize işliyor. Unutmayalım ki Kıbrıs'ın 1878'de Birleşik Krallık'ın himayesine verilmesinin en büyük nedeni yükselen Rus tehlikesiydi. Amaç, Rusya'nın Osmanlı'nın Asya'daki topraklarını ele geçirmeye çalışması durumunda Britanya'dan askeri destek almaktı.

Ancak küresel siyasetteki konumumuz zayıfladıkça Kıbrıs üzerindeki nüfuzumuz da azalmaya başladı. Nitekim I. Dünya Savaşı'nda karşıt cephede yer alınca İngilizler Kıbrıs'ı 1914'te işgal kararı aldı. Ada, 1925'e kadar İngilizlerin askeri işgali altında kaldı. Savaştan yenilgiyle ayrıldığımız için de 1925'te Kıbrıs'ı ilhak ettiler. KIbrıs, 1925'ten 1960'a kadar Kraliyet kolonisi olarak Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kaldı.

***

Fakat II. Dünya Savaşı ile birlikte jeopolitik talih yeniden yüzümüze gülmeye başladı. ABD'nin yeni hegemon olması veİngilizler adadançekildi ve Kıbrıs 1960'ta bağımsız oldu. Bu tarihten sonra Soğuk Savaş 'ın jeopolitiğininduvarına çarptı. Çünkü o jeopolitik tablodaABD, Yunanistan ve Türkiye arasındadenge stratejisi izliyordu.Bu dengeyi bozan Rumlara karşı Türkiye tam dasavaşından 11 gün sonra Arap ülkelerinin 17 Ekim'de aldıklarıABD ve Avrupa 'yı sarstığı dönemde yeniden harekete geçti., işte bu jeopolitik zamanlamasıyla da dikkat çekmişti. BöyleceArdındangeldi. KıbrısTürkleri, Rumlardan bağımsız bir devletolduğunu ilan etti. Bu hamle,edipSuriye ile en kapsamlı stratejikanlaşmasını imzaladığı dönemde geldi. Aynı dönemde Ortadoğu'da daen hararetli aşaması yaşanıyordu. Tambu sıradaHazar'dan Yemen'e uzanansorumlu(Merkez Komutanlığı) kurmuştu.

***

Bağımsızlık atılımından sonra Türkiye iki önemli hamle daha yaptı. Soğuk Savaş'ın bittiği, Avrupa'nın bütünleştiği ve ABD'nin tek hegemon olduğune girdik. Bu döneme en uygun hamleRumların hayır demesi nedeniyleTürkiye'nin eli biraz daha güçlendi. Ardındangeldi. Hedef Kıbrıslı Türklerin ve RumlarınAncak Rumların masadan kalkmasıyla görüşmeler sonuçsuz kaldı.Bu da Türkiye'nin KKTC için devreye soktuğuformülünü daha da güçlendirdi. Şu an küresel ve bölgesel jeopolitika rüzgârı Türkiye'nin Kıbrıs politikasından yana esiyor. Hâsılı kelam, Kıbrıs'ın anavatana dönüş süreci yeni hamlelerle daha da hızlanacak.HâliyleKıbrıs'ınözüne dönüşü ve egemen bir devlet olaraktanınması süreci daha da perçinlenecek. Bu. Türkiye, yüzyıllık meselelerinibirer birer çözüyor. Sıra artık Kıbrıs'taki sondüğümü de çözmekte. Küresel ve bölgeseljeopolitik gidişat da bunu gösteriyor zaten.