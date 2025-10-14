Biri Filistinli diğeri İsrailli iki cesur yürek, soykırımcıların bir sirk gösterisini aratmayan İsrail meclisi Knesset'teki siyonist ayinlerini attıkları slogan ve açtıkları pankartlarla tuzla buz etti. Knesset'te sergilenen 'ikiyüzlülüğün dayanılmaz bayağılığı'na isyan eden milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif, tam da Trump'ın tozpembe tablolar çizdiği sırada Gazze'deki İsrail soykırımını kınayan sloganlar atarak büyüyü bozdu.

Öyle ki Trump'ı kutsal bir huşuyla dinleyen 'Gazze Kasabı' Netanyahu ile Filistinlilerin çocuk ve kadın ayırımı yapılmadan topyekûn imha edilmeleri talimatını veren Cumhurbaşkanı İzak Herzog, neye uğradığını şaşırdı. Suçluluk psikolojisiyle gayri ihtiyari irkildiler. Netanyahu uğradığı şoku yüzündeki meymenetsiz bir gülümsemeyle atlatmaya çalıştı. Afallayan Trump ise tepkisini dudaklarını büzerek belli etti.

'Oysa her şey ne kadar güzeldi. Nereden çıktı bu iki münasebetsiz' der gibi bir süre bekleyen Trump, vekiller apar topar çıkarıldıktan sonra "Bak şimdi iyi oldu" dedi pişkince. Tam adı 'Barış ve Eşitlik İçin Demokratik Cephe' olan sol görüşlü Arap-Yahudi partisi Hadash'ın lideri Odeh ile parti vekili Cassir, cesur çıkışlarıyla küresel vicdanın sesi oldu. Zaten sosyal medya başta olmak üzere her tür platformda da çıkışları büyük takdir topladı.

***

Bu isyan bize, Trump'ın Gazzeli masum sivil halka karşı işlenen bir soykırımıdiyerek manipüle etmesine, meşrulaştırmasına ve soykırımcıları aklamasına dünyanın asla izin vermeyeceğini gösteriyor. Öfkesi burnunda ve acısı hâlâ yüreğinde tüten milyarlarca insanla alay ederekiyi bir ders verildi. Zira, Netanyahu başta olmak üzere soykırımcı çete öyle kolay kolay paçasını kurtaramayacak.Gazzeli bebek ve çocukların ahı yakalarını bırakmayacak. Zaten küresel vicdan bunun hesabını sormadan susmayacak. Şimdiden insanlar tepkilerini,diyerek dile getiriyor.Odeh ve Cassif'insoykırımcıların ve destekçilerininkâbusu olacak. Çünkü siyonistlerinFakat neyapsalar dabaşaramayacaklar. Trump'ın konuşmasındasoykırımcı Netanyahu'ya istediğiher tür silahı verdiğinden bahsetmesi aslındasoykırıma yardım ve yataklık suçunun daitirafıydı. Çünkü Netanyahu bu verilen silahlarla

***

Knesset'teki sirkte bütün konuşmacılar yatıp kalkıpdem vurdu. Dünya onlardan ve acılarından ibaretti sadece. Kimsemilyonlarca Filistinliden bahsetmedi. Bir aile toplantısındaymışlar gibi rahattılar. Knesset'te Trump dışındade ayakta alkışlandı. 'kutladılar. Ailenin reisi konumundaki Trump herkese tatlı sert dokundurduveHerzog'dan 'savaş kahramanı' ilan ettiği 'Bibi'nin yolsuzluk suçlarını affetmesini istedi. 'telaffuz edeceğinin müjdesini verdi. Kızıyeni öğrendiğini belirttikten sonra Netanyahu'ya dönerek "Ama bunu benden bekleme Bibi" diye takıldı.Görüldüğü üzere tam bir sirk ve ikiyüzlülük atmosferi hâkimdi Knesset'te. Bir de arlanmaz bir pişkinliklediyerek dünyanın da soykırımın üstüneistediler/istiyorlar. Oysa insanlar unutmayacak ve affetmeyecek. Herzog affedebilir amaVahşice katlettiği bebek, çocuk ve annelerin ahı yerde kalmayacak. İki cesur vekilin çıkışının da gösterdiği gibi Netanyahu'dan da soykırımcı çetesinden de suç ortaklarından da er veya geç teker teker hesap sorulacak.Yeni bir dünya kuruluyor ve her şey daha yeni başlıyor.