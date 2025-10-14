Biri Filistinli diğeri İsrailli iki cesur yürek, soykırımcıların bir sirk gösterisini aratmayan İsrail meclisi Knesset'teki siyonist ayinlerini attıkları slogan ve açtıkları pankartlarla tuzla buz etti. Knesset'te sergilenen 'ikiyüzlülüğün dayanılmaz bayağılığı'na isyan eden milletvekilleri Ayman Odeh ve Ofer Cassif, tam da Trump'ın tozpembe tablolar çizdiği sırada Gazze'deki İsrail soykırımını kınayan sloganlar atarak büyüyü bozdu.
Öyle ki Trump'ı kutsal bir huşuyla dinleyen 'Gazze Kasabı' Netanyahu ile Filistinlilerin çocuk ve kadın ayırımı yapılmadan topyekûn imha edilmeleri talimatını veren Cumhurbaşkanı İzak Herzog, neye uğradığını şaşırdı. Suçluluk psikolojisiyle gayri ihtiyari irkildiler. Netanyahu uğradığı şoku yüzündeki meymenetsiz bir gülümsemeyle atlatmaya çalıştı. Afallayan Trump ise tepkisini dudaklarını büzerek belli etti.
'Oysa her şey ne kadar güzeldi. Nereden çıktı bu iki münasebetsiz' der gibi bir süre bekleyen Trump, vekiller apar topar çıkarıldıktan sonra "Bak şimdi iyi oldu" dedi pişkince. Tam adı 'Barış ve Eşitlik İçin Demokratik Cephe' olan sol görüşlü Arap-Yahudi partisi Hadash'ın lideri Odeh ile parti vekili Cassir, cesur çıkışlarıyla küresel vicdanın sesi oldu. Zaten sosyal medya başta olmak üzere her tür platformda da çıkışları büyük takdir topladı.
***Bu isyan bize, Trump'ın Gazzeli masum sivil halka karşı işlenen bir soykırımı 'savaş zaferle bitti' diyerek manipüle etmesine, meşrulaştırmasına ve soykırımcıları aklamasına dünyanın asla izin vermeyeceğini gösteriyor. Öfkesi burnunda ve acısı hâlâ yüreğinde tüten milyarlarca insanla alay ederek Knesset'te 'zafer kutlaması' yapanlara iyi bir ders verildi. Zira, Netanyahu başta olmak üzere soykırımcı çete öyle kolay kolay paçasını kurtaramayacak. Hunharca ve sadistçe katlettikleri Gazzeli bebek ve çocukların ahı yakalarını bırakmayacak. Zaten küresel vicdan bunun hesabını sormadan susmayacak. Şimdiden insanlar tepkilerini, "Gazze: Hiçbir zaman unutma, affetme, susma!" diyerek dile getiriyor.
***Knesset'teki sirkte bütün konuşmacılar yatıp kalkıp 20 İsrailli esirden dem vurdu. Dünya onlardan ve acılarından ibaretti sadece. Kimse öz vatanlarında 78 yıldır esir muamelesi gören milyonlarca Filistinliden bahsetmedi. Bir aile toplantısındaymışlar gibi rahattılar. Knesset'te Trump dışında Steve Witkoff, Ivanka ve Jared Kushner, Marco Rubio ile Peter Hegseth de ayakta alkışlandı. 'Gazze zaferini' kutladılar. Ailenin reisi konumundaki Trump herkese tatlı sert dokundurdu. İbrahim'e 'İbo' demekteki samimiyeti ve yakınlığı göstermek için Benyamin'i 'Bibi' yaptı. Herzog'dan 'savaş kahramanı' ilan ettiği 'Bibi'nin yolsuzluk suçlarını affetmesini istedi. 'Abraham Anlaşmaları'nı artık İbranice 'Avraham' olarak telaffuz edeceğinin müjdesini verdi. Kızı Ivanka'nın Yahudiliğe geçeceğini yeni öğrendiğini belirttikten sonra Netanyahu'ya dönerek "Ama bunu benden bekleme Bibi" diye takıldı.