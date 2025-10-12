Siyonist İsrail, Gazze'yi yerle bir etti. Çoğu çocuk ve kadın on binlerce masumu vahşice katletti. Gazze'yi yaşanmaz bir yer haline getirdi. Hedefi, açlık ve ölüme mahkûm ettiği Filistinlileri vatanlarından sürgün etmekti.
Fakat tam tersi oldu. Kentlerini harabeye çevirse de Filistin halkının iradesini yıkamadı. Asıl yıkılan soykırımcı İsrail oldu. Kendi eliyle kendi geleceğini harabeye çevirdi. Zira siyonist rejimin en büyük kâbusu Filistin'in devletleşmesiydi. Şimdi korktuğu başına geliyor. Dünya Filistin devletine doğru giden sürece hiç olmadığı kadar destek veriyor artık.
Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları'nın Gazze'deki destansı mücadelesi bütün Arap ülkelerinin sokaklarında coşkuyla karşılanıyor. Hamas'ın her mücahidi Yahya Sinvar gibi efsaneleşmiş halde. Ateşkesi imzalayan Hamas gösterdiği diplomatik hamlelerle masada da ezberleri bozarak soykırımcılara karşı stratejik bir başarı elde etti. Gazze'de geçici hükümet adı altında yüzyıl öncesini aratmayan bir manda yönetimi kurulsa da Filistin halkının devletleşme süreci hiç olmadığı kadar hızlanmış durumda.
***Haliyle Gazze'yi yıktığını düşünen İsrail aslında Batılı ülkelerin yardım ve yataklığına dayanan temelini yıktı. İsrail'in algı manipülasyonlarıyla yüzyıldır inşa ettiği sözde imajı paramparça oldu. Bu imaja destek veren Avrupa ve ABD ifşa oldu. Siyonist İsrail'in Yahudiler için bir sığınak olduğu anlatısı çöktü. Uluslararası kredisi tükendi. Batılı destekçileri bile İsrail'den yüz çevirmek zorunda kalıyor artık. Filistinlilerin yok edilmesi gerektiği sadistliğine dayanan "İsrail'in var olma hakkı" mavalına artık kimse prim tanı(ya)mıyor.
***Siyonistlerin sadık destekçisi BBC, CNN, NYT, WSJ, FT ve The Guardian gibi kartel medya organları yükselen tepkiler karşısında yayın politikalarını revize etmek zorunda kaldı. Sosyal medyada Filistinli yanlısı içeriklerin, İsrail yanlısı içeriklere karşı ezici bir üstünlüğü var. Algaoritma oyunları sonuç vermiyor. TikTok'u almaları işe yaramadı. Zira ne yapsalar da Filistin yanlısı videoların viral olma eğilimi çok daha yüksek. ABD'deki Siber Güvenlik Araştırma Merkezi, eylül ayında dünya çapında İsrail yanlısı her paylaşıma karşılık sosyal medyada Filistin yanlısı 17 paylaşım olduğunu tespit etti. ABD'deki siyasi destekte de tam bir çöküş yaşanıyor. MAGA'da İsrail karşıtlığı katlanarak artıyor. Kongre de bile tablo değişiyor.