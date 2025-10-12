Siyonist İsrail, Gazze'yi yerle bir etti. Çoğu çocuk ve kadın on binlerce masumu vahşice katletti. Gazze'yi yaşanmaz bir yer haline getirdi. Hedefi, açlık ve ölüme mahkûm ettiği Filistinlileri vatanlarından sürgün etmekti.

Fakat tam tersi oldu. Kentlerini harabeye çevirse de Filistin halkının iradesini yıkamadı. Asıl yıkılan soykırımcı İsrail oldu. Kendi eliyle kendi geleceğini harabeye çevirdi. Zira siyonist rejimin en büyük kâbusu Filistin'in devletleşmesiydi. Şimdi korktuğu başına geliyor. Dünya Filistin devletine doğru giden sürece hiç olmadığı kadar destek veriyor artık.

Hamas'ın silahlı kolu Kassam Tugayları'nın Gazze'deki destansı mücadelesi bütün Arap ülkelerinin sokaklarında coşkuyla karşılanıyor. Hamas'ın her mücahidi Yahya Sinvar gibi efsaneleşmiş halde. Ateşkesi imzalayan Hamas gösterdiği diplomatik hamlelerle masada da ezberleri bozarak soykırımcılara karşı stratejik bir başarı elde etti. Gazze'de geçici hükümet adı altında yüzyıl öncesini aratmayan bir manda yönetimi kurulsa da Filistin halkının devletleşme süreci hiç olmadığı kadar hızlanmış durumda.

***

Haliyle Gazze'yi yıktığını düşünen İsrail aslında Batılı ülkelerin yardım ve yataklığına dayanan temelini yıktı. İsrail'in algı manipülasyonlarıyla yüzyıldır inşa ettiğioldu. Bu imaja destek veren Avrupa ve ABD ifşa oldu. Siyonist İsrail'inUluslararası kredisi tükendi. Batılı destekçileri bile İsrail'den yüz çevirmek zorunda kalıyor artık. Filistinlilerin yok edilmesi gerektiği sadistliğine dayananartık kimse prim tanı(ya)mıyor., uluslararasımahkemelerdeki kararlar ile siyasi vesosyo-kültürel alandaki elitlerin değişentutumlarıhızlandırıyor. ABD'de halkınçoğunluğu İsrail'den ziyade Filistin'idestekliyor.Kendi hükümetlerininbebek ve çocukları kasten bombalarlave açlıkla öldüren İsrail'e yardımyapmasına karşı çıkanların oranı yüzde70'leri buluyor.

***

Siyonistlerin sadık destekçisigibi kartel medya organlarıyükselen tepkiler karşısındazorundakaldı. Sosyal medyada Filistinli yanlısıiçeriklerin, İsrail yanlısı içeriklere karşıezici bir üstünlüğü var.sonuç vermiyor.işe yaramadı. Zira ne yapsalardaABD'deki, eylül ayındadünya çapındatespit etti. ABD'deki siyasidestekte de tam bir çöküş yaşanıyor.katlanarakartıyor. Kongre de bile tablo değişiyor.her yıl en az 50 milletvekili ve senatör katılırken bu yıl sayı 11'de kaldı. İsrail'e destek diplerde. Bunun en somut kanıtıayında Başkan Trump'ın da çok değer verdiği Kongre üyesiİsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söylemesi vealınmasını istemesi oldu. AIPAC'ın küstah tehditlerine daha da sinirlenen Greene, adetaşu yanıtı verdi: "Amerika sizden bıktı..."Evet, insanlık da bu soykırımcı barbarlardan bıktı. O nedenle yıkılanın Gazze değil aslında siyonist İsrail'in geleceği olduğunu soykırım yanlısıçok yakında anlayacaklardır.