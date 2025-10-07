İsrail'deki soykırımcı siyonist müesses nizamın en müşahhas hali olan Benyamin Netanyahu ve arkasındaki Yahudi lobisinin neler yapacağını en iyi bilenlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump. 2020 seçimlerinde yargı darbesiyle ikinci kez başkan seçilmesi engellenen, ardından dört yıl boyunca hukuki yollarla linç edilmek istenen ve son olarak 2024 seçim kampanyasında suikasta maruz kalan Trump, 'Önce İsrail' yerine bazen 'Önce Amerika' dediği için hâlâ boy hedefi konumunda.

İlk döneminde Yahudi lobisinin her istediğini yapan Trump yine de siyonistlere yaranamadı. 2016'da göreve gelir gelmez ilk iş olarak 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti. İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı 2018'de iptal etti. 2018'de Washington'daki Filistin temsilciliğini (FKÖ) kapattı. 2019'da ise Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı saydı. Bunlarla yetinmeyen Trump, 3 Ocak 2020'de Kasım Süleymani'ye suikast emrini verdi. Bu suikasttan hemen sonra 29 Ocak 2020'de Netanyahu ile birlikte adı "Trump'ın Barış Planı" olan projesini ilan etti. Projenin amacı 15 Eylül 2020'de BAE ve Bahreyn'in imza attığı İbrahim Anlaşmaları ile bölge ülkelerinin İsrail'i tanıma sürecini başlatmaktı.

***

Yani ikinci döneminde olduğu gibi Trump, ilk döneminde de İsrail için Yahudi lobisinin hayal edemeyeceği şeyler yaptı. Fakat buna rağmen suikast ve cinsel içerikli birçok şantaj dosyasıyla hâlâ tehdit ediliyor.

***

Ziraimzalayan ve İsraildoğumlu ilk başbakan olanöldürülmesindekiçok az kişi hatırlıyor. OysaSırf iki devletli çözümüseslendirdi diye harcandı. Dönemin, Oslo'dansonra Rabin'i Yahudi değerlerini çiğnemeklesuçladı. Sabah akşam protestolarorganize etti. 'Yahudi toprağını (BatıŞeria) Filistinlilere terk etmekle suçladığıRabin'i ülkeye ihanetle suçladı. VeNetanyahu'nun boy hedefi haline getirdiğifaşist birYahudi tarafından öldürüldü.'Öldürttüğü'ilkiş olarak iki devletli çözümü rafa kaldırdı.Sonra da Batı Şeria ve Gazze'nin ilhaksüreçlerini hızlandırdı.Hâsılı kelam Trump ne yapsa da Netanyahu'yu teolojik saplantılarından vazgeçiremeyecek. Netanyahu ve çetesi önüne çıkan herkesi suikastlarla yok ediyorRabin'de başardı.Fakat öyle görünüyor ki yine deneyecekler. Bu nedenle Netanyahu ve çetesi yakalanıp hesaba çekilmeden bölgemizde de ABD'de de kimse güvende değil. Trump, bu nedenle temkinli davranıyor.